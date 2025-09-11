Expareja de Beéle reveló la verdad de lo que el cantante hace con sus fans: “Era yo”

Los problemas de Beéle parecen no tener fin, pues además de las críticas por los videos íntimos con Isabella Ladera que se filtraron, han estado reviviéndose varias polémicas de su pasado. Una de las más sonadas es la declaración que hizo Cara Rodríguez, su exesposa, quien puso en evidencia un comportamiento bastante particular que el cantante solía tener con las personas que lo buscaban.

A través de una conversación en el pódcast “Hablemos de tal”, Camila confesó que ella se hacía pasar por Beéle para responder mensajes que le enviaban por redes sociales. Esta actitud, lejos de ser una forma de controlarlo, habría estado motivada en sus labores como representante, así como por el cariño que sentía hacia él y la inspiraba a “facilitarle la vida”.

"Él tenía dos celulares. Claro, porque era su road manager y yo tenía acceso a todo. Así que las que creen que él les respondía, la mayoría de veces era yo. Pero nunca me ponía a revisar mensajes ni nada de eso, porque yo estaba tan segura y tan enamorada, que no hacía esas bobadas”, señaló.

Lo que la influencer colombiana nunca se esperó, es que precisamente con algo tan rutinario para ella, terminaría confirmando la infidelidad de Beéle con Isabella Ladera. Ya que si bien tenía sospechas de que había algo extraño, fue hasta esa vez que un mensaje comprometedor con la modelo se lo confirmó.

¿Qué pasó con Beéle y Cara Rodríguez?

De acuerdo con los dichos de Camila Rodríguez, la relación con el cantante colombiano llegó a su fin definitivamente en 2023, poco después de que dio a luz a un niño llamado Paolo. Además del engaño que Beéle habría cometido mientras ella estaba embarazada, se suscitaron otros conflictos que hicieron imposible la convivencia.

Instagram / @caraofficial El matrimonio entre Beéle y Cara Rodríguez habría terminado tras el nacimiento de su segundo hijo

Hasta el momento, la situación entre Cara y Brandon seguiría siendo complicada, en especial por las acusaciones que se lanzaron en su momento, cuando Rodríguez aseguró que no recibía una manutención justa; mientras que el intérprete de “Si te pillara” acusó a su expareja de interferir con sus derechos como padre.