Qué alimentos aportan la misma cantidad de calcio como los lácteos

Es muy cierto que algunas personas buscan alternativas para mantener una alimentación adecuada y saludable. Entre ellos alimentos que les aporten ciertas sustancias que son indispensables para llevar una vida más sana, una de ellas es el calcio.

De acuerdo con los expertos en la materia, el calcio se puede encontrar en diferentes alimentos, por lo que te mencionamos los que recomienda el Instituto Nacional de la Salud (NIH). Entre las opciones más buenas, se encuentran las leches vegetales fortificadas con calcio, ideales para el consumo de todos.

¿Qué alimentos aportan una gran cantidad de calcio?

Otra opción, es el tofu elaborado con calcio, el cual puede traer muchos beneficios, ya que los expertos han mencionado que aporta proteínas y los minerales necesarios para el cuidado de los huesos. Además, la NIH indica que los jugos de frutas y cereales, también son alimentos que aportan una buena cantidad de calcio.

Es decir, una taza de jugo de naranja puede aportar el 27% del total de calcio que se debe de consumir por día, una cantidad similar a la que se encuentra en 237 ml de yogur bajo en grasa.

Estos alimentos se han convertido entre los más buscados por las personas que buscan tener una vida sana, pues algunos conocedores del tema han asegurado que los adultos deben consumir entre 1.000 y 1.200 mg de calcio al día.

Sin embargo, existen otras opciones no tan comunes, pero que también ayudan a aportar calcio, como el pescado enlatado con espinas, el salmón o las sardinas, alimentos considerados como saludables.

Es indispensable que las personas mantengan un equilibrio en todo lo que se consume, solo así podrán adquirir los aportes necesarios, ya que muchos llegan a padecer deficiencias de calcio que deben ser atendidas para evitar complicaciones de salud.

