Famoso actor de la serie Dawson´s Creek vende mercancía para pagar su tratamiento contra el cáncer

James Van Der Beek, actor que interpretó el papel de Dawson Leery en la exitosa serie Dawson´s Creek, fue visto este lunes poniéndose la camiseta de los Varsity Blues con un propósito: recaudar fondos para pagar su tratamiento médico contra el cáncer colorrectal en etapa 3 que padece además de que también busca ayudar a familias que atraviesan por la misma situación.

¿Qué precio tienen las camisetas de James Van Der Beek?

En su cuenta de TikTok el actor compartió un video en donde se le ve sonriente y fuerte, portando la jersey en color blanco con azul, con el número cuatro y el nombre “Moxon”, el cual hace referencia a su personaje Jonathan Mox en la icónica película Varsity Blues de 1999. Respecto a los precios de las camisetas, estas van desde los cuarenta dólares sin firmar hasta los ochenta con la firma del reconocido actor.

¿Cuándo fue diagnosticado con cáncer?

Los resultados que confirmaron el cáncer colorrectal del actor se revelaron en agosto de 2023. Sin embargo, fue hasta noviembre de 2024 que James decidió darlo a conocer en sus redes sociales ya que se enteró que un medio lo sabía y lo revelaría por lo que no decidió dar el comunicado a través de sus redes sociales.

El caso se volvió popular debido a que el actor confundió y relacionó síntomas y dolores con la ingesta de café y fue hasta que se realizó estudios que descubrió su padecimiento por lo cual hoy en día busca darle visibilidad al tema y ayudar a personas afectadas.

¿En qué proyectos ha participado James Van Der Beek?

El actor ha participado en diversos proyectos como:

How I Met Your Mother interpretando a Simon

interpretando a Simon Medium haciendo el papel de Dylan Hoyt

haciendo el papel de Dylan Hoyt Eye of the Beast dándole vida a Dan Leland

dándole vida a Dan Leland Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, donde tuvo una participación en el episodio Padre dearest.

El actor se ha ganado el corazón de miles de generaciones; su rostro es uno de los más conocidos en el mundo de las series y el cine por interpretar papeles icónicos que hoy en día se han quedado marcados en la memoria de muchas personas. Hoy en día sobresale por su acción altruista con más familias y, pese a la enfermedad que invade su cuerpo, el actor se mantiene positivo y con entusiasmo para dar batalla al cáncer.