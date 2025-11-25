Fátima Bosch rompe el silencio y denuncia la violencia digital tras su coronación como Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, rompió el silencio y denunció públicamente la violencia digital que ha enfrentado desde su coronación. La mexicana compartió mensajes reales donde usuarios no solo cuestionan su triunfo, sino que incluso le desearon la muerte.Bosch se ha destacado por no callarse y exigir el respesto que ella merece, por ello decidió destapar que está recibiendo ataques graves y ya decidió detenerlos alzando la voz.

Fátima Bosch responde a los ataques que ha recibido y alza la voz contra la violencia digital

Desde que Fátima Bosch fue coronada, su victoria ha sido cuestionada principalmente por las declaraciones que hizo Omar Harfouch, exmiembro del jurado, quien afirmó, sin pruebas, que la elección estuvo “amañada”. Estas acusaciones fueron suficientes para detonar una ola de odio que escaló rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un claro ejemplo de la violencia digital.

En Instagram, Fátima exhibió mensajes donde algunas personas le piden devolver la corona, la insultan y hasta le desean la muerte. Algunos incluso se atrevieron a llamarla “reina autista anormal”, mientras otros solo se limitaron a acusarla de corrupción. Ella señaló todos estos mensajes como agresiones, y resaltó que para ella no significan nada, sin embargo recodó que muchas veces personas no tienen las suficientes herramientas emocionales fuertes, por lo que leer este tipo de mensajes podrían afectar gravemente la salud mental de cualquiera.

Tras mostrar los ataques, la reina de belleza compartió una reflexión que se ha viralizado: “¿Qué debe haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”

Como reina de belleza, Bosch aprovechó para subrayar y hacer notar que la violencia hacia las mujeres también toma forma de palabras, odio digital, burlas y campañas para destruir la dignidad. Reconoció que, aunque ella ha podido mantenerse firme, otras mujeres podrían vivir consecuencias serias por un acoso similar.

