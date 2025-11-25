DE LUTO: Richard Branson, multimillonario fundador de Virgin Atlantic, SUFRE PÉRDIDA IRREPARABLE

A través de sus redes sociales oficiales, el multimillonario británico Richard Branson anunció la muerte de su esposa, Joan Templeman, de 80 años. La pareja tenía 50 años unida.

"Me rompe el corazón compartir que Joan, mi esposa y compañera por 50 años, ha fallecido", escribió el fundador de Virgin Atlantic y Virgin Galactic. "Era la mejor esposa y abuela que nuestros hijos y nietos hubieran podido desear".

No se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte de Joan, quien siempre se caracterizó por llevar un perfil relativamente bajo y buscar la privacidad.

La historia de amor entre Richard Branson y Joan Templeman

Joan era originaria de Escocia y, según escribió Branson en un blog de su empresa en 2020, se enamoró "a los 30 segundos" de conocerla mientras ella trabajaba en una tienda de antigüedades en Londres. En aquella época, él apenas comenzaba a construir su imperio, remarca People.

El multimillonario ha contado que su isla privada en el Caribe, Necker Island, la compró como un gesto romántico para ella. Ellos mismos se casaron ahí 11 años después de la adquisición de la isla, en 1989; después, sus dos hijos mayores tendrían sus propias bodas en ese paraíso caribeño.

Joan Templeman y Richard Branson tuvieron tres hijos juntos: Holly, Sam y Clare Sarah, quien desafortunadamente falleció a los tres días de nacida.

En la publicación que hizo para anunciar el fallecimiento de Joan, Branson la describió como: "mi mejor amiga, mi roca, mi luz guía, mi mundo".