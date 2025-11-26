Así fue la reacción de Mauricio Ochmann a la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez está pasando un triste momento tras la muerte de su mamá Gabriela Michel. La noticia se dio a conocer por medio de una publicación que compartió desde su cuenta oficial de Instagram, en donde también aprovechó para solicitar privacidad ante el momento que está pasando.

La noticia generó una gran cantidad de muestras de cariño y también de apoyo por parte de sus colegas, amigos cercanos y también de sus seguidores. Por supuesto los que más destacaron fueron Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Mauricio Ochmann.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann ante la muerte de la mamá de Asilinn?

Una de las reacciones más esperadas en este momento, era la del exesposo de Asilinn Derbez, Mauricio Ochmann. Por medio de su cuenta de Instagram decidió compartir el mismo mensaje de la actriz.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado. Aislinn“.

Si bien el actor decidió no compartir un nuevo mensaje al respecto, su publicación fue bien tomada por los seguidores. Además fue tomado como un gesto de apoyo a la famosa actriz, teniendo en cuenta el momento por el que atraviesa ella y su hija Kailani.

Instagram Este fue el mensaje que compartió.

Por el momento, Aislinn prefiere mantenerse alejada de las redes sociales. Sin embargo, para evitar especulaciones sobre la muerte de su mamá, decidió en un comunicado revelar que falleció el 24 de noviembre a causa de un infarto.

La tarde de este lunes, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el deceso de la actriz Gabriela Michel: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, expresaron.

