¿Kim Shantal está lesionada? Esto se sabe del dolor que siente la nominada de La Granja VIP

Las lesiones menores se han hecho presentes a lo largo de las primeras siete semanas de La Granja VIP y todo parece indicar que se ha sumado una más a la lista, pues Kim Shantal se quejó desde temprana hora de un dolor en su mano.

"No quiero ser portadora de malas noticias": Kim le explica su dolor a Teo

Desde que se despertó en el granero, Kim Shantal le compartió a 'El Patrón' Alberto del Río y a César Doroteo que sentía un fuerte dolor en una de sus manos, lo que generó que el Capataz de La Granja VIP la exhortara a que fuera revisada por el equipo médico del reality show.

Más tarde, durante la preparación del desayuno en el anafre, la segunda nominada de esta semana le dijo a Teo que la examinarían para determinar si se le haría una radiografía con motivo del dolor que sentía en uno de sus dedos, ya que afirmó que no lo podía mover ni hacia arriba ni hacia abajo.

La peona le señaló al Capataz de La Granja VIP que tiene la teoría de que la lesión pudo haber ocurrido en una de las galas al abrir rápidamente la puerta del chiquero debido a que se habían salido los cerditos.

Cabe señalar que al escuchar la historia de Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río les compartió a ambos que él también sentía un dolor en la muñeca.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y Kim Shantal; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

