Elektra pone a mitad de precio estos botines para mujer, son perfectos para usar con mezclilla

Hay unos botines para mujer que están a mitad de precio en Elektra . La tienda tiene varios descuentos de temporada para regalos de Navidad. Si estás buscando un calzado duradero y bonito para el invierno, estas son indicadas.

¿Cuáles son los botines para mujer que están en oferta en Elektra?

Los botines de mujer son del modelo Rogue 56, y se pueden encontrar en tienda con el código 112123-1. Tienen diseño genérico y son de color café.

(ESPECIAL) Así lucen los botines para mujer.

De acuerdo con la descripción de la tienda en línea, los botines tienen estas características:

Tienen corte sintético y forro textil de suela sintética.

y forro textil de suela sintética. Llevan un tacón alto de 8cm con base lisa y correa calada.

con base lisa y correa calada. También cuenta con un cierre lateral para ajustarlo según al tamaño del pie.

para ajustarlo según al tamaño del pie. No te preocupes por los accidentes, pues tienen suela antiderrapante, que son seguros para caminar .

. El diseño es ideal para combinar con pantalones de mezclilla, dando un toque moderno y casual a tus looks.

¿Cuál es el precio de los botines para mujer en oferta?

El costo de estos bonitos botines para mujer es de solo $737 pesos. Elektra los tenía en un precio original de $1,339 pesos, pero ahora les descontó alrededor de $600 pesos por temporada.

Además, puedes comprar los botines con el Préstamo Elektra, quedando en pagos chiquitos de $13 pesos por 100 semanas, para que no te cueste tanto trabajo.

(ESPECIAL) Este es el precio de los botines para mujer que están en oferta en Elektra.

Estos botines no son los únicos en promoción. Elektra tiene varias rebajas que hemos compartido contigo en los últimos días, desde pantallas LG, Hisense y Samsung , hasta motos Italika, Hunt y Bit 150.

Así que, si tienes una lista de regalos o de pendientes para comprar este fin de año, no dudes en visitar la tienda en línea o cualquier sucursal para revisar qué ofertas hay esta semana. Te puedes llevar una gran sorpresa.