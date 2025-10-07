Luna Bella quiere debatir con El Temach; el influencer no aparece

Hoy en día uno de los temas que la gente siempre espera con ansias es juntar a dos figuras del internet o de la farándula para ponerlos a debatir. Siempre se indica que unos a otros se buscan para concretar una charla pero nunca se consigue. En esta oportunidad, quien habría lanzado el reto es Luna Bella, quien quiere sí o sí, debatir con El Temach. Dicen que el influencer no se deja encontrar.

Programa 27 enero 2024 Parte 1 | ‘El Temach’ nos acompañó en el foro [VIDEO] Tuvimos como invitado a ‘El Temach’ y nos habló sobre el controversial tema del empoderamiento del hombre, y se desencadenó una controversia por su contenido.

¿Por qué Luna Bella quiere debatir con El Temach?

En una búsqueda por expandir su contenido en redes sociales, la estrella de cine para adultos indicó que el influencer con el que le encantaría debatir es El Temach. Y es que la idea de juntarlos en una charla sería acto de Wefere, quien es un creador de contenido que tiene la intención de abrir un canal de YouTube específicamente enfocado a los debates.

Según las palabras de la influencer, el debate sería interesante por presentar a dos personas que pertenecen a distintos mundos. Ante eso, los internautas no dejaron vacías las cajas de comentarios para indicar que aprueban este encuentro. Sin embargo, argumentan que nadie tiene el número de Luis Castilleja, por lo que le animaron a hacerse presente: “Así que Temach, si ves este video, déjame un mensajito en privado”.

¿El Temach se está escondiendo de Luna Bella?

Aunque es cierto que nadie tiene la obligación de involucrarse con todos los que le llaman a un encuentro, se espera que El Temach acepte este reto de esta figura de internet, quien cuenta con 399 mil seguidores. Y es que el influencer ha estado perseguido por sus opiniones tachadas de sexistas y machistas. Recientemente tuvo un encuentro con Adela Micha, lo cual generó bastante contenido en redes sociales.

En ese sentido, que una actriz de cine para adultos y El Temach se enfrenten en un debate, podría dejar cosas más que interesantes para quienes acudan a ese posible crossover.