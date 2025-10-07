Cruz Martínez lanza comentario en contra del romance de Alicia Villarreal; las redes le llaman ardido

Ya que el caso avanza tras la denuncia impuesta por parte de Alicia Villarreal, Cruz Martínez se está soltando en todos los sentidos y ahora arremetió contra su ex pareja. En medio de todo el eco provocado por el conocimiento de su nueva relación, el músico dijo que la cantante parece una adolescente. Ante eso, las redes sociales no le perdonaron dicho comentario.

¿Alicia Villarreal pide ayuda en pleno concierto por violencia intrafamiliar? [VIDEO] Supuestamente, Alicia Villarreal interpuso una denuncia a Cruz Martínez por violencia intrafamiliar. Se especula que la intérprete vivió agresiones físicas.

Te puede interesar - ¿Alicia Villarreal dijo que ya llevaba años siendo violentada por Cruz Martínez?

Te puede interesar - ¿Cruz Martínez tiene una orden de restricción en contra?

¿Qué dijo Cruz Martínez de Alicia Villarreal?

Al estar constantemente citados ante la ley para seguir con el proceso legal en el que se encuentran, los medios siempre les encuentran para cuestionarles sobre distintos temas. Sin embargo, es común escuchar “largas” cuando hablan del ámbito legal, pues sus declaraciones podrían entorpecer el proceso, por lo que nunca se contesta nada sobre eso.

Y contrario a la actitud defensiva y bastante mezquina que mostraba justo en los primeros encuentros con la prensa tras la denuncia formal de Alicia Villarreal, Martínez se atrevió a soltar un comentario que enfureció a muchas personas, esto tras un cuestionamiento de una reportera sobre cómo “La Güerita Consentida” está mostrando su amor en redes de manera abierta.

“Pues ni conmigo en 25 años casi, pero no pasa nada, o sea, repito: ella es una persona que desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a ustedes y a su público, si se quiere ahí de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las palabras de Cruz Martínez?

Aunque en el resto de sus palabras en este encuentro con la prensa se mostró respetuoso y diciendo que mejor se enfocaran en hablar de la música de Villarreal, ahí soltó un comentario que muchos entendieron como pasivo-agresivo. Muchos de los comentarios en redes lo tacharon de ardido y falto de autocrítica en medio de las denuncias formales por violencia familiar y robo.