Salma Hayek: así lucía la actriz mexicana en sus inicios

Con sólo 29 años, Salma Hayek acaparó los reflectores de los medios internacionales tras el emblemático baile con serpiente que realizó en ‘Del crepúsculo al amanecer’, película en donde compartió créditos con George Clooney y Quentin Tarantino. Tres décadas después de aquel estreno, la veracruzana sigue dando de qué hablar por su deslumbrante belleza.

Este martes 2 de septiembre Hayek llega a los 59 años consagrándose como una de las actrices más sobresalientes del país y Latinoamérica. Incluso, el pasado mes de junio, la revista Forbes la incluyó en la lista de ‘Las 100 mujeres más poderosas de México’, en donde figuraron personalidades como autoridades nacionales y estatales, empresarias, actrices, deportistas y más.

El proyecto que definió su legado fue ‘Frida’, estrenada en 2002, una producción que Hayek impulsó desde sus cimientos. La cinta no sólo le otorgó una nominación al Oscar a Mejor Actriz, sino que abrió un camino para que mujeres latinas protagonizaran historias en Hollywood.

Salma Hayek presume su tierra natal con Hollywood

El pasado mes de julio, Salma Hayek visitó su tierra natal de la mano de la actriz Angelina Jolie. ‘La traje a pasear a para que vea solo Veracruz es bello’, dijo la mexicana en un encuentro con la prensa. La visita causó polémica por la intervención de las autoridades locales para facilitar las comodidades a las actrices.

Durante su visita, Hayek y Jolie hicieron una parada en el Gran Café de la Parroquia, el cual fue fundado en 1808 y considerado un ícono regional de la entidad. De acuerdo con la prensa local, las actrices consumieron huevos tirados, un café lechero y una bomba de nata.

