Beyoncé se viste de luto tras dolorosa muerte
Fan de Beyoncé que se hizo viral en el Coachella, murió a sus 25 años. Se informa que se suicidó al experimentar la muerte de un ser querido cercano
Las redes sociales se encuentran de luto, puesto que una fan de Beyoncé que se hizo famosa por su reacción en Coachella acaba de morir a sus 25 años. Una joven que durante cierto tiempo se encargó de dominar las redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones.
¡Yuri está por estrenar trajes que iba a usar Beyoncé en su tour!
Ante la terrible noticia, en varios medios locales se han difundido algunos detalles sobre su muerte, información que ha sorprendido a todos. Es así que a continuación te detallaremos todo lo que se sabe sobre los lamentables hechos.
¿Quién era Sydney Hardeman?
Sydney Hardeman era el nombre de la fan de Beyoncé que murió, que era originaria de Dallas. Según datos proporcionados por el medio de TMZ, explica que la joven a sus 25 años se suicidó el 8 de noviembre del 2025.
Se menciona que los familiares observaron un repentino cambio después del fallecimiento de su abuelo, aunque hicieron lo posible por enviarla a terapia, ella las canceló en repetidas ocasiones. Siendo un hecho terrible que afectó a su familia y amigos, en especial considerando que en abril del 2026 se iba a casar.
Ante los hechos, Dakota Jenkins hizo una campaña de GoFoundMe, donde busca recaudar 16 mil dólares, los cuales buscarán apoyar en la prevención del suicidio, evitando que más personas tengan que pasar por algo así.
¿Por qué se hizo famosa?
Con la lamentable muerte de la fan de Beyoncé, su madre, al medio de TMZ, recordó cuando su hija esperó 12 horas en la barricada del Coachella, con la principal finalidad de poder ver a su cantante favorita en vivo y a pocos metros de distancia.
Se hizo famosa por la expresión que tenía en su cara al poder ver a la famosa cantante estadounidense. Fue tan viral que su rostro formó parte del documental de Homecoming: A film by Beyonce en el 2019.
Ante los hechos, la mamá de la joven seguidora que se hizo famosa en el Coachella, invita a los jóvenes a que disfruten de su vida, resaltando que todavía no llegan a la mejor parte, además de solicitarse que siempre pidan ayuda cuando no se sientan bien.
@beyonceaccess Rest in power, Sydney Hardeman 🤍💔 Beyhive, infelizmente, a fã que viralizou por sua reação à Beyoncé no palco do Beychella e que aparece no Homecoming, teve a sua vida interrompida em um trágico acidente de avião no Texas. Ela era instrutora de voo e amava ensinar outras pessoas, estava noiva, era jogadora de basquete e vivia indo aos shows da Beyoncé. Nós estamos emanando boas energias para que ela faça uma boa passagem e que a sua família encontre conforto. Sydney marcou as nossas vidas, mas nós podemos ajudar a fazer o legado dela continuar. Considere fazer uma doação para a campanha de arrecadação de fundos da família dela. As doações serão destinadas a bolsas de estudo para minorias e à “Fundação Salvation de Sydney”, que está sendo criada para apoiar iniciativas de saúde mental e prevenção do suicídio em pessoas de todas as idades e classes sociais, garantindo que seu legado viva para sempre. #beyonce #beyhive #beychella #coachella #sydneyhardeman ♬ som original - Beyoncé Access 🇧🇷