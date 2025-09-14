Muere la actriz mexicana de telenovelas Tara Parra a sus 93 años

Tara Parra fue una actriz mexicana de telenovelas, que había participado en múltiples proyectos, logrando posicionarse en el mundo de la farándula durante su larga trayectoria en la televisión. Además, tuvo la oportunidad de compartir set y escenas con otros actores o actrices de gran renombre.

Lamentablemente, en la madrugada de hoy, la Asociación Nacional de Actores anunció la muerte de la artista a los 93 años, un anuncio que tomó por sorpresa a varios de los usuarios. Ante la triste noticia, hoy hablaremos un poco sobre la artista y lo que se sabe sobre su fallecimiento.

¿De qué murió Tara Parra?

Dentro de la publicación realizada por la Asociación Nacional de Actores, explica el lamentable fallecimiento de la actriz mexicana de telenovelas, enviando todas las condolencias de sus familiares y amigos más cercanos, quienes están sufriendo la muerte de la artista.

Por otro lado, Kenia Gascón, quien es hija de Tara Parra, en su cuenta de X, publicó una foto de su madre, anunciando su fallecimiento a los 93 años, acompañada del siguiente mensaje:

“Mi amada madre, la actriz Tarra Parra, finalmente falleció ayer! Es muy dolorosa la partida a pesar de saber que me fui muy afortunada por tenerla tantos años. Uno siempre quiere más. Quería que fuera inmortal!!! Te amo Mamá”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado oficialmente la causa de muerte de la artista de 93 años. Por lo que debemos esperar a que las fuentes oficiales hagan público la información sobre el fallecimiento de la artista.

¿Cómo empezó en el mundo actoral?

A diferencia de otros artistas, Tara Parra se destacó por ser una mujer de amplio conocimiento. Aunque desde los 14 años estuvo en el mundo teatral, antes de llegar al estrellato, mientras estudiaba teatro, otra parte del tiempo la dedicaba en su carrera de educación en una escuela normal.

Se estima que su debut fue en 1950 en la obra de Rosalba y los llaveros, proyecto que le permitió posicionarse fácilmente en el mundo de la actuación. Posteriormente, participó en producciones como “Anita de Montemar”, “Ángeles Blancos”, “El Extraño retorno de Diana Salazar”, “Soy Tu Fan” y más. Convirtiéndola en una actriz mexicana de telenovelas reconocida por el público.