Estos son los 5 puestecitos callejeros de CDMX con mejores calificaciones en Internet: se come rico y sabroso

La gastronomía de México es una de las más diversas del mundo. Todo el territorio ofrece rincones para comer platillos deliciosos y a buen precio. Así es el caso de la CDMX y sus puestos callejeros que dan qué hablar.

Conoce cuáles son los puestecitos callejeros que han recibido las mejores calificaciones en Google Maps. Aquí los visitantes tanto nacionales como extranjeros aseguran que se come sabroso y a buen precio.

Te puede interesar: Estas son las 2 playas mexicanas que son un verdadero paraíso y son ideales para visitar el fin de semana

¿Cuáles son los 5 mejores puestos callejeros de CDMX para comer delicioso y barato?

La gastronomía que se puede encontrar en las diversas calles de la CDMX es digna de probar y reconocer. Así lo han hecho miles de usuarios de Google Maps. En estos sitios se come delicioso y a un precio accesible.



Quesadillas Lucha

Aquí se pueden disfrutar quesadillas, tacos, sopes, tostadas, pambazos, tlacoyos y gorditas de carne, papa, queso, sesos, panza, mole, carnitas, champiñones, chorizo, huitlacoche y otros guisados. La calificación es de 4.4 estrellas de 5.

Tacos El Tricolor

Este puesto callejero tiene una calificación de 4.5 estrellas de 5. Hace deliciosos tacos de bistec, chorizo, campechanos, alambre, chuleta y costilla. Ofrece una gran variedad de salsas y complementos (pico de gallo, cebolla con chile habanero, papas, nopales y frijoles).



Sopes Lupita

Con una calificación de 4.4 estrellas de 5, este sitio ofrece garnachas y sopes bien preparados y servidos. Los clientes destacan sus imperdibles ‘sopetacos’ que tienen frijoles y un guisado. También ofrece tacos de guisado y tacos dorados.



Gatorta

Como su nombre lo indica, el plato fuerte aquí son las tortas. Pero también se pueden disfrutar deliciosos tacos, gringas, hotdogs y postres. El factor diferencial de este puesto es que es vegano. Su calificación es de 4.5 estrellas de 5.



La Esquina del Chilaquil

Como su nombre lo indica, este puesto callejero de CDMX ofrece los mejores chilaquiles. Pero su especialidad son las tortas de chilaquiles con milanesa, cochinita pibil o carne al pastor. Los usuarios de Google Maps lo han calificado con 4.4 estrellas de 5 y recomiendan llegar temprano porque es muy popular y convoca gente que hace fila para comer.

Te puede interesar: Estos son los 5 mejores lugares de la CDMX para comer brownies creativos y deliciosos

¿Cuál es el gasto promedio de una persona en estos puestos callejeros de comida en CDMX?

El gasto promedio de una persona que consume comida callejera en CDMX suele ser bastante accesible. Pero puede variar según la zona y la cantidad consumida. El rango de dinero que se puede gastar oscila entre 70 y 150 pesos.