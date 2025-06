Chris Martin y Dakota Johnson terminan su relación de 8 años, ella no se quedó callada y le mandó una indirecta

En la primera quincena de junio se confirmó que Chris Martin y Dakota Johnson terminaron su relación iniciada en el 2017. Aunque los rumores eran fuertes en esos momentos, incluso la representante de la actriz los desmentía para tratar de mantener la situación fuera de la conversación. Sin embargo, la ruptura ya oficializada volvió al ojo por las declaraciones de una fuente cercana a Johnson.

Este par de celebridades ya llevaban 8 años de relación, sin embargo nunca llegaron a casarse. Incluso la situación de la pareja siempre estuvo rodeada de distanciamientos y rupturas, aunque vivían comprometidos desde hace tiempo. Ciertos rumores indican que el cantante de Coldplay sería el principal culpable, pues nunca quiso formalizar su relación en matrimonio con la actriz estadounidense.

Te puede interesar - ¿Chris Martin estuvo cerca de morir por culpa del coronavirus?

¿Chris Martin y Dakota Johnson terminaron por las actitudes del músico?

Ninguno ha comunicado nada de manera oficial, pero se hizo viral que Dakota no traía su anillo de compromiso y hace unos días también se popularizó un video donde la actriz indicó que ella podría salir con cualquiera. Es decir, la única condición que ponía es “Que no sea un imbécil”. Por ello muchos dijeron que era una indirecta para su ex pareja, porque la nacida en Texas desea citas sin “imbéciles”,

Entonces, esta aclaración de citas con no negociables parece una total rectificación del final de la relación. Tanto la actriz como el músico siguen sin darlo como un hecho, pero los indicios parecen muy claros en medio de las labores que cada uno hace. En estos días, las entrevistas que fueron las causantes de estas declaraciones se concretaron por la gira de medios de la película de “Materialistas” que se estrenó el 13 de junio en Estados Unidos.

¿Dakota Johnson está deprimida por el final de su relación?

Justamente una fuente cercana de Dakota Johnson declaró que la actriz se encuentra bien y tratando de enfocar sus energías en los asuntos profesionales. Aunque muchos pensarían que fue un “shock” el acabar con este vínculo personal, era algo que ya se venía acarreando desde hace tiempo. Por esto, solamente quiere enfocarse en sus proyectos personales, que según fuentes de los Estados Unidos, se interrumpieron en gran medida al priorizar su relación con Chris Martin.

Seguir leyendo - ¿Chris Martin padece depresión?