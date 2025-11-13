Muere periodista tras luchar contra una dura enfermedad

Este jueves, una triste noticia ha enlutado al mundo del periodismo internacional ya que se confirmó la muerte del ex corresponsal senior de ABC News, Jim Ávila. Tenía 69 años de edad y atravesaba una dura lucha contra una enfermedad.

La muerte de Jim Ávila se suma a los decesos de grandes referentes de la televisión y la música que en este 2025 dejaron el plano terrenal. Mientras algunos fallecieron a causa de enfermedades, otros fue por accidentes viales o porque fueron asesinados.

¿De qué murió Jim Ávila?

La triste noticia poco a poco ha ido llegando a los medios de comunicación pero han sido las redes sociales las primeras en difundirla. Desde ABC News emitieron un breve comunicado en sus plataformas digitales en donde confirmaron que “Jim Ávila, ex corresponsal senior de ABC News y corresponsal 20/20, ha fallecido después de una larga enfermedad. Tenía 69 años”.

En el escrito se precisó que el corresponsal padecía una dura y larga enfermedad por lo que esta sería la causa de su deceso. Ahora, los mensajes en recuerdo de Jim Ávila se multiplican, al igual que aquellos que destacan su profesionalismo.

¿Dolor compartido por la muerte de Jim Ávila?

Jim Ávila era una eminencia dentro del periodismo de investigación y su partida ha sido un golpe muy duro para quienes lo conocieron y trabajaron junto a él. Su laboral le permitió ganar diversos premios y su trayectoria es destacada por colegas de diferentes partes del mundo.

La muerte de Jim Ávila ha conmocionado a muchos internautas que no han dudado en compartir este dolor en las plataformas. “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, incluyendo a sus tres hijos, Jamie, Jenny, y Evan, y le damos las gracias por sus muchas contribuciones y compromiso inquebrantable para buscar la verdad”, expresó Almin Karamehmedovic, presidente de ABC News.

