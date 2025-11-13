Estallan contra Julión Álvarez por romper celular de fan durante un concierto: ¿fue a propósito?

Julión Álvarez es tendencia en redes sociales por romperle el celular a un fan durante uno de sus últimos conciertos, luego de pisarlo en el escenario. Esta acción fue tema de opinión por los diferentes usuarios. Algunos lo catalogaron que fue adrede, mientras que otros comentaron que no se percató del dispositivo electrónico.

El suceso ocurrió cuando el ”Rey de la Taquilla” se encontraba en el ruedo de un palenque interpretando “Dime”. Fue en ese momento que una persona del público lanzó su celular al escenario, a fin de que el cantante se grabara. Sin embargo, Julión lo destrozó al pisarlo con la bota, causando el descontento de algunos y generando una nueva polémica en su carrera, como la que tuvo su colega Natanael Cano al portar un arma durante una fiesta.

Julión Álvarez El chiapaneco pisó el celular de una persona del público, cuando éste lo arrojó al escenario a fin de que el cantante se grabara

La acción de Julión Álvarez provocó una cantidad de comentarios en las redes sociales, algunos en contra y otros a favor del cantante, como: “Qué bueno que se lo quebró”, “Yo digo que lo pisó al pensar que podía ser una lata”, Parece que fue a propósito” y “Pues no que es muy humilde”, son algunos de ellos.

Las polémicas de Julión Álvarez durante su carrera

Julión Álvarez ha tenido varias polémicas desde que inició su carrera como solista tras salirse de la Banda MS, pero la que más le perjudicó fue la que ocurrió en 2017, cuando la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) lo vinculó con células delictivas.

Este señalamiento provocó que al chiapaneco le congelaran todas sus cuentas y le cancelaran su visa de trabajo. Ello también le perjudicó en su carrera, ya que su disquera le dio la espalda y sus diferentes cuentas tanto de redes sociales como de streaming fueron tumbadas, un duro golpe para una persona que se dedica a la música.

Recientemente, el cantante de “Ojos verdes” estuvo en el ojo del huracán, pero esta vez por su padre, quien fue detenido en Campeche por presuntamente portar armas y por viajar en un vehículo con reporte de robo. Días después se confirmó que César Álvarez fue liberado al comprobar que contaba con los permisos correspondientes para llevar pistola.