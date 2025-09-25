Reportan que Christian Nodal dejó sin casa a Cazzu y a su hija Inti

Una vez más, la historia tras el amor entre Christian Nodal y Cazzu vuelve a dar de qué hablar. Es que tras las denuncias públicas vertidas por la cantante argentina, la disputa por su hija Inti y la manutención se ha convertido en un gran tema de debate y ahora se habla sobre la casa en la que ambas vivían.

Desde que Christian Nodal formalizó su relación y se unió en matrimonio con Ángela Aguilar, las críticas les han llovido y cada vez escalan más. Es que Cazzu se ha encargado de revelar detalles que exponen ciertas situaciones que dejan mal parado al mexicano en su faceta como padre.

¿De qué acusa Cazzu a Christian Nodal?

El enfrentamiento que Christian Nodal y Cazzu han librado luego de que decidieran tomar caminos distintos se ha centrado principalmente en temas relacionados con la hija que trajeron a este mundo. Inti se encuentra en medio de la discusión y ha sido la cantante argentina la que más se ha referido al tema.

Cazzu acusa a Christian Nodal de no pasarle el dinero correspondiente por la manutención de su hija y de haberle negado un permiso para que la niña pueda viajar junto a ella en sus giras. La trapera ha señalado que, tras más de un año, el cantante no le ha firmado el permiso para que Inti pueda salir junto a ella de Argentina.

¿Christian Nodal dejó sin hogar a su hija y Cazzu?

El nuevo capítulo entre Christian Nodal y Cazzu deja mal parado al mexicano. Es que, de acuerdo a lo expuesto en el podcast de Javier Ceriani, el cantante no llamó a Inti en el día de su cumpleaños y además dejó de pagar la renta del departamento en que su hija vive con su ex pareja.

Esta situación se habría originado luego de que Cazzu saliera a desmentir las declaraciones de una de las últimas entrevistas que cedió Ángela Aguilar. Al parecer, Christian Nodal decidió dejar de pagar por la casa en la que Inti vivía con Cazzu en Argentina por lo que ambas se habrían quedado sin hogar. Por ahora, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” no se ha expresado al respecto.