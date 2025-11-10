La desgarradora frase de Mariana Ávila en recuerdo de Fede Dorcaz

Este domingo, Mariana Ávila decidió compartir a través de su cuenta personal de Instagram un mensaje colmado de sentimientos. A un mes de la muerte de su novio, Fede Dorcaz, ella publicó imágenes y videos donde se la ve disfrutando de diferentes momentos junto al modelo argentino.

Las redes sociales no dejan de recordar a Fede Dorcaz y mucho menos su novia. El también cantante falleció el 9 de octubre pasado tras recibir impactos de bala en momentos que conducía su vehículo a la altura del Periférico de la Ciudad de México. El joven fue víctima de un asalto que se cobró su vida.

¿Qué dice el mensaje que compartió Mariana Ávila?

“Un mes sin ti”, comienza diciendo el texto que acompaña uno de los videos compartido por Mariana Ávila en redes sociales. En las imágenes se la ve junto a Fede Dorcaz disfrutando en la playa, dándose besos y abrazos, entre otros recuerdos que aparecen expuestos.

“Algún día nos volveremos a encontrar para seguir amándonos”, expresó en un segundo video que subió a su Instagram y se observa cómo Fede Dorcaz la presumía. “Ya la tengo conmigo”, le decía él desde el aeropuerto, en lo que fue, al parecer, un reencuentro muy especial.

“Te extraño todo el día, te veo en todas las cosas”, agregó Mariana Ávila, quien también recordó a su novio como un excelente cantante y espera volver a verlo algún día para que le vuelva a cantar.

¿Mariana Ávila sobre el asesino de Fede Dorcaz?

“La persona que le quitó la vida a Fede no solo apagó su luz, también se llevó la de sus padres, porque les arrancó su razón de existir, su orgullo, su alegría, su motivo para despertar cada mañana. Los mató sin tocarlos, mató su esperanza, su fe en la vida”, escribió Mariana Ávila sobre el asesino de su novio.

“Al morir uno, también mueren muchos a su alrededor”, expresó la joven en un claro mensaje a quien se llevó parte de su alegría y la de muchos, tras la muerte de Fede Dorcaz.

“Mató al hombre que anhelaba ser mi futuro esposo, al compañero con quien estaba construyendo un camino, un hogar. Mató un plan de vida que teníamos en común, mató el rumbo de mi vida. Mató a los hijos que nunca llegarán y que él soñaba tener, a los nietos que sus padres jamás conocerán, y con él, mató el apellido Dorcaz, que debía seguir brillando en nuevas generaciones”, refutó Mariana Ávila mientras espera que se haga Justicia.