Cristian Castro confirmó fecha de su boda con Mariela Sánchez

Cristian Castro dio muchos temas de conversación tras una entrevista que concedió a una cadena de televisión de corte latino en los Estados Unidos. Fiel a su estilo, la controversia no se alejó de sus palabras, pues habló de su nuevo disco, el regreso de una banda icónica del continente americano y confirmó la fecha de su boda. ¿Cuándo será el gran día con Mariela Sánchez?

¿Cuándo será la boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez?

El hijo de la icónica Verónica Castro sigue en grandes planes con su pareja argentina, esto pese a las múltiples complicaciones confirmadas como noviazgo donde incluso participó la histórica conductora. Los rumores indican que la madre del cantante no está del todo conforme con la relación. Sin embargo, Cristian confirmó en televisión que los planes de boda se concretarán en febrero.

¿Cuántos matrimonios ha tenido Cristian Castro a sus 50 años?

En total, el artista mexicano se casó en cuatro oportunidades, esto con tres parejas. Parte de la “locura” que persigue la personalidad del nacido en Ciudad de México es su inestabilidad con sus parejas, específicamente en sus matrimonios.

Primero, se casó en 2003 con Gabriela Bo , con quien duró solamente 10 meses.

, con quien duró solamente 10 meses. En el 2005 unió su vida con Valeria Liberman,

Y su último compromiso marital ocurrió en el 2017 con Carol Urban Flores, con quien solamente duró 28 días casado.

¿Cristian Castro está preparando un nuevo disco?

Sí, en parte de los grandes tópicos de su entrevista más reciente indicó que está preparando nuevo material musical que se llamará “Nada”. Allí trabajará con el hermano de Residente, Eduardo Cabra, quien le producirá el disco donde presentará una combinación de baladas, reggaetón pop y cumbia pop. Aunque no han anunciado la fecha exacta del lanzamiento, se espera para el año siguiente.

