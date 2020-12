EN FOTOS | Verónica Castro sufre por no poder ver a sus nietos y se le va a la yugular a Valeria Liberman.

La madre de Cristian Castro habló por primera vez de lo “mala” que es su exnuera.

La actriz y conductora Verónica Castro expresó su tristeza por no poder ver a sus nietos Mikhail y Simone, hijos de Cristian Castro y su exesposa Valeria Liberman.

“Es una persona fea, me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá, pero por lo menos a mí me ha tratado muy mal, ha hecho las cosas muy feas y yo con ella no quiero tener ni siquiera un medio acercamiento...”, reveló

La estrella de la pantalla chica reveló detalles que hasta ahora estaban guardados bajo llave: “Me pongo de tapete con mis nietos, con las criaturas sí, pero con ella no porque le hizo mucho daño a su mamá, a su papá, a mí, y a mi hijo, por supuesto, todo, entonces, definitivamente no (iría a buscar a mis nietos a su casa)”.

La argentina Valeria Liberman estuvo casada con Cristian Castro de 2004 al 2009, y es madre de dos de los tres hijos que tiene el cantante de “Por amarte así”.

Mikhail está a punto de cumplir 13 años, mientras que Simone 15, y Verónica contó algunos detalles que llevaron a que su relación con Liberman se fracturara.

“(Valeria) es muy grosera, es una mujer muy muy grosera, una vez casi le pega a su mamá, le habló muy feo, el día de la petición del matrimonio de Cristian, yo ese día la regañé muy fuerte, le dije: ‘yo no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo, ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido un favor, no le vuelvas a faltar al respeto a tu madre porque es como si me lo faltaras a mí o a cualquier mamá'”, reveló Verónica.

“Se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá”, agregó la estrella de telenovelas.

También habló sobre su otra nieta, Rafaella, de quien sí está muy cerca y mantiene una buena relación con su mamá: “Hay una relación muy bonita, su mamá es muy inteligente”, señaló Castro.

No cabe duda que hasta en las mejores familias siempre hay problemas y como muestra las lamantables declaraciones de Vero Castro sobre la mujer que un día llenó de ilusión a su “Gallito Feliz”.