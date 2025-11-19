Estas son las fechas exactas de los pagos del IMSS e ISSSTE, en diciembre 2025

Ya quedó confirmada la fecha de cobro para diciembre de 2025 y que deben tener en cuenta los beneficiarios del IMSS e ISSSTE.Los pensionados deben conocer las fechas exactas para poder ir ordenando tus finanzas.

De esta manera podrás ir teniendo en cuenta los gastos para Navidad y Año Nuevo. Así es que deberás tomar nota de la información que te dejamos aquí.

¿Cuando cobran los beneficiarios del IMSS?

El depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS)sigue la regla de dispersión mensual habitual, realizándose generalmente el primer día hábil de cada mes.

Para el mes de diciembre de 2025, el pago será el día lunes 1 debido a que es un día hábil. Según lo que manifiesta el calendario oficial publicado por el IMSS a principios de año, los jubilados y pensionados tendrán el dinero disponible en sus cuentas bancarias a partir de esa fecha.

Se recomienda a los beneficiarios verificar su saldo y, de ser posible, evitar acudir a realizar retiros los primeros días para evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos.

¿Cuándo es el pago de la pensión del ISSSTE?

En cuanto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incluyó el pago adelantado de fin de año en el calendario que se difundió a principios de este año.

De esta manera la pensión ISSSTE del mes de diciembre de 2025se depositará el viernes 28 de noviembre de 2025.Esta fecha se alinea con la normativa interna que establece que los pagos se realicen antes de que concluya el mes anterior.

Así es que según lo establecido en el calendario oficial, el pago anticipado tiene como objetivo facilitar la planeación financiera de jubilados y pensionados, al asegurar que dispongan de los recursos del duodécimo mes antes del inicio formal de diciembre.

Los entes del

e ISSSTE recomiendan utilizar el calendario oficial para poder planificar sus cobros de manera eficiente y a extremar precauciones al realizar retiros en cajeros automáticos o bancos.