Mayela Laguna quedó expuesta tras conocerse la identidad del padre de su hijo

Mayela Laguna, ex esposa de Gustavo Adolfo Infante, ha declarado en varias ocasiones que se quiere mantener lejos del mundo del espectáculo. Sin embargo, las declaraciones que hace y los escándalos, la mantienen como tema de conversación.

Luis Enrique Guzmán fue demandado por su expareja Mayela Laguna [VIDEO] Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna tenían un acuerdo para cubrir gastos de Apolo, pero ahora Mayela exige una compensación económica a Luis Enrique.

El tema que la tiene en la mira actualmente, es la identidad del padre de su hijo, ya que una mujer decidió contar lo que sabía al respecto.

¿Quién es el padre del hijo de Mayela Laguna?

Actualmente se han conocido datos sobre la vida personal de Mayela Laguna, ya que dieron a conocer quién sería el padre del hijo de la mujer. Fue Poncho Martínez quien en su canal de YouTube, reveló declaraciones de una mujer identificada como Fitz-Va.

La mujer en cuestión había dicho que, “En 2023, hablé con mi amigo y él me dijo que estaba muy enamorado de su chava, me comentó que su novia no sabía de quién era el hijo pero el se sentía muy contento y emocionado por la situación”.

De acuerdo a las declaraciones de Fitz-Va, su amigo le había contado cómo era su relación, no conocía el caso, pero si que tenían una relación abierta y tenía conocimiento de que ella salía con Luis Enrique Guzmán.

Esto no fue todo ya que conocía que Mayela había quedado embarazada y cuando se desató el escándalo su amigo se encontraba muy ilusionado con que Apolo fuera su hijo.

💥 Mayela Laguna nos confirma en exclusiva que sí tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante.



♟️ Jaque Mate. ♟️ pic.twitter.com/8Wq3nq0zdv — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 18, 2025

¿Qué dijo Mayela en relación al caso?

Poncho había hablado con Mayela cuando la prueba de ADN de Apolo fue negativo. Además le había mandado la foto de dos personas pare tener opciones.

Mayela quería seguir negociando con el niño para poder recibir compensaciones económicas por parte de Luis Enrique Guzmán. Sin embargo, en el programa compartieron fotos de Javier, el supuesto padre del niño, y aseguraron que él envío ayuda económica a Mayela debido a que tenía la duda de que Apolo fuera su hijo.

