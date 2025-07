Cumpleaños de Tessa reúne a los Derbez y los Ruffo; ¿hubo problemas?

Han pasado algunas horas desde que se llevó a cabo la celebración y las curiosidades al respecto no cesan en las redes sociales. Tessa, hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, recientemente cumplió un año de vida, motivo suficiente para que parte de la familia de los Derbez y los Ruffo estuvieran presentes en su fiesta de cumpleaños. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Fue este lunes 30 de junio cuando la pequeña Tessa celebró su primer año en compañía de sus familiares y seres queridos, en una celebración que tanto José Eduardo como Paola han compartido en sus respectivas redes. Fue precisamente aquí en donde se pudo notar que familiares Derbez y Ruffo estuvieron presentes en el mismo espacio, lo cual generó cierta curiosidad al respecto.

¿Qué ocurrió entre los Derbez y los Ruffo en la fiesta de Tessa?

Lo primero que llamó poderosamente la atención fue el hecho de que Tessa estuvo acompañada por las tías de la familia Derbez, sobresaliendo Aislinn. Además, también formó parte importante la familia Ruffo, lo anterior considerando que José Eduardo Derbez nació producto del encuentro que, hace muchos años, Eugenio y Victoria tuvieron cuando iniciaban su carrera en la televisión.

Por si fuera poco, Paula Dalay se tomó algunas fotos junto a Vicky Fayad, la hija de Victoria Ruffo; sin embargo, la primera actriz no formó parte de ninguna de las imágenes compartidas en redes de la misma forma que ocurrió con Eugenio Derbez. Ante ello, se desconoce si ambos fueron y no quisieron hacerlo público o, bien, si no asistieron a la fiesta de celebración.

¿Vuelve la tensión entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Cuando parecía que la relación entre ambos había mejorado a raíz del nacimiento de Tessa, hace algunos días, en plena celebración por el Día del Padre, Victoria Ruffo aseguró que Eugenio Derbez es más un amigo que un padre para sus hijos, unas declaraciones que causaron cierto impacto negativo en la comunidad digital, sobre todo en los fans del actor, comediante y productor.