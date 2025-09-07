¿Murió Danny Trejo? Reportan muerte del actor de Machete

Danny Trejo, mejor conocido como Machete por uno de los personajes que interpretó, es ampliamente querido por el público, puesto que es un artista carismático que ha logrado darnos actuaciones únicas en el cine. A sus 81 años sigue siendo una importante imagen de Hollywood.

Sin embargo, recientemente se reportó la muerte del actor, noticia que espantó a muchos de los usuarios que vieron la notificación. Para evitar cualquier tipo de confusión, te detallaremos si es real la noticia y qué se sabe al respecto. No te pierdas ningún dato.

¿Cuántos restaurantes tiene Danny Trejo?

Aunque Danny Trejo se ha destacado por su carrera en la actuación, con su fortuna se ha encargado de abrir varios establecimientos, los cuales ha promocionado en sus redes sociales. Se sabe que cuenta con 8 restaurantes activos, una marca de cervezas y una empresa discográfica.

Toda la vida de Machete, ha sido en Estados Unidos, pero su ascendencia es mexicana, característica que podemos ver plasmada en sus múltiples restaurantes, donde en su mayoría ofrece platillos de la cocina mexicana. Y otro de sus negocios está enfocado en la venta de donas cubiertas de glaseados que endulzan el paladar.

¿Qué pasó con Danny Trejo?

Regresando a la pregunta principal, en redes sociales se difundió la supuesta muerte del actor Danny Trejo, provocando un auténtico alboroto en las redes sociales. Al poco tiempo, el artista de Machete, salió a la luz a su Instagram enviando un mensaje donde explicaba que se encontraba muy bien, agradeciendo los comentarios de sus fieles seguidores, recalcando que alguien difundió la noticia falsa.

Se menciona que todo empezó por una publicación realizada por John Leguizamo, quien compartió en Instagram una foto que enaltecía la trayectoria del actor, acompañado del mensaje que decía lo siguiente:

“RIO. Danny Trejo Jerónimo 1994-2025”

Provocando que sus seguidores pensaban que anunciaba la muerte del actor. Los usuarios, al percatarse de eso, criticaron al artista al dejar una publicación que parecía decir otra cosa. Por suerte, todo fue un malentendido para el mundo del cine.