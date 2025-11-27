El desgarrador posteo de Giovanny Ayala por el secuestro de su hijo

Ya pasó más de una semana de que el artista Miguel Ayala fue secuestrado en Colombia. Se trata del hijo del famoso cantante Giovanny Ayala que tiene 21 años de edad y que se encontraba junto a un acompañante, Nicolás Pantoja, cuando fueron retenidos.

Desde entonces, las redes sociales de Giovanny Ayala se han convertido en la caja de resonancia de diferentes manifestaciones en reclamo por la aparición, sanos y salvo, de Miguel Ayala y su acompañante.

¿Qué le pasó a Miguel Ayala?

Días atrás, Giovanny Ayala compartió en sus redes sociales un posteo que ningún padre querría hacer y era la confirmación de que su hijo había sido secuestrado cuando se dirigía al aeropuerto de Palmira, en el Valle de Cauca, Colombia.

Aunque no se han brindado mayores precisiones por el hecho en sí, se sabe que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron abordados por personas que se movilizaban en distintos vehículos. En ese momento fueron privados de su libertad y es desde entonces que Giovanny Ayala y su familia imploran por su liberación.

El desgarrador posteo de Giovanny Ayala

Mientras los días pasan, la incertidumbre golpea fuerte a la familia del artista y es por eso que en sus redes sociales se multiplican las palabras de aliento y el apoyo de sus seguidores. Ahora, Giovanny Ayala volvió a las plataformas digitales para compartir una canción creada por Banda Legado y acompañada por un desgarrador mensaje.

“Hoy cantamos con un nudo en la garganta y el corazón abierto. Cantamos por Miguel Ayala, por su familia y por la esperanza de verlo regresar. La música tiene una forma especial de acompañar el dolor, de recordarnos que no estamos solos, de unirnos incluso en los momentos más difíciles”, señala el posteo.

El escrito que acompaña la canción reposteada por Giovanny Ayala culmina diciendo: “Cada voz, cada nota y cada palabra hoy lleva un mismo deseo: que Miguel vuelva pronto a casa… y también Nicolás Pantoja, quien comparte esta dura prueba y a quien abrazamos con la misma fe, la misma fuerza y el mismo anhelo de verlo libre muy pronto. Seguiremos cantando hasta que ambos regresen”.