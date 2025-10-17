Difunden video inédito de Fede Dorcaz antes de ser asesinado

Este jueves 17 de octubre se cumplió una semana del asesinado del cantante Fede Dorcaz por lo que las redes sociales han sido el escenario elegido para recordarlo con profundo dolor. En este marco, su novia Mariana Ávila sorprendió a los internautas compartiendo un video inédito del argentino y con sentidas palabras.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Fede Dorcaz fue asesinado en la Ciudad de México el pasado jueves 9 de octubre en un hecho que aún está siendo investigado. El joven de 29 años de edad era oriundo de Argentina y se encontraba en México dándole forma a su carrera artística.

¿Qué publicó la novia de Fede Dorcaz?

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Fede Dorcaz posteó un video inédito en donde destaca diversos momentos que compartió junto a su novio. Entre las imágenes compartidas se puede apreciar una audición en la que el argentino había participado para una serie de Netflix.

“Hoy se cumple una semana desde que ya no estás con nosotros y entré a mi galería a recordarte una vez más. Me tomé el tiempo de editar este video con tanto dolor pero sonriendo con tus ocurrencias, extrañándote en cada segundo”, escribió Mariana Ávila junto al video.

Mariana Ávila y su recuerdo de Fede Dorcaz

Mientras avanza la investigación que busca esclarecer el homicidio de Fede Dorcaz, su novia decidió recordarlo de una manera muy especial. Al video compartido le sumó sentidas palabras en donde lo describe, agradece el tiempo compartido y describe el dolor por su pérdida.

“Te extraño tanto, todos los días me levanto esperando tu video y mensaje de buenos días y que ya fuiste al gym, o despertar juntos y que me digas que amabas con locura todas nuestras mañanas”, escribió Mariana Ávila.

La novia de Fede Dorcaz cerró su posteo remarcando: “Te fuiste amando México, luchando todos los días por conseguir tu sueño. Dicen que se aprende a vivir con este dolor pero yo no quería vivir un día sin ti, y eso nos decíamos constantemente. Te voy a extrañar el resto de mis días. Te amo, te amo y te amaré siempre y por siempre”.

