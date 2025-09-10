El rey Carlos III y el príncipe Harry se reúnen por primera vez en año y medio. ¿Se reconciliarán?

Luego de 18 meses de no verse en persona, el rey Carlos III y el príncipe Harry se reunieron este 10 de septiembre. Al duque de Sussex se le vio llegando a Clarence House, la residencia del monarca en Londres, para encontrarse con su padre, según han reportado medios como el periódico Daily Express.

El rey Carlos III y el príncipe Harry se reúnen tras un año y medio de no verse

Aunque los paparazzi ya reportaron el hecho, no se han emitido comunicados oficiales de la reunión entre el rey Carlos III y el príncipe Harry.

El encuentro se dio por una visita del príncipe Harry a Reino Unido para asistir a los WellChild Award, evento de una fundación con la cual está relacionado desde hace muchos años. El rey, por su parte, dejó su refugio vacacional de verano en el Castillo de Balmoral (Escocia) a Londres, para seguir con su tratamiento contra el cáncer que padece.

Mucho se especulaba sobre si el rey y su hijo menor se reencontrarían mientras este último visita Reino Unido por 4 días. La última vez que se habían visto, al menos que se conociera públicamente, fue en febrero de 2024: en aquella ocasión, recién se había dado a conocer al mundo el diagnóstico de Carlos III.

Es poco probable que el duque de Sussex se encuentre con su hermano, el príncipe William, durante esta visita a Reino Unido. Se sabe que ambos tienen varios compromisos programados, por lo que una reunión sería difícil.

Por qué el príncipe Harry se distanció del rey Carlos III y el resto de su familia

El príncipe Harry está distanciado de su familia al menos desde 2020, en que se separó de sus labores oficiales y se mudó a Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle. La fractura en esta relación ha crecido por las numerosas declaraciones que ha hecho el duque de Sussex sobre su familia y las acusaciones a la realeza británica de comportamientos racistas.

Hace unos meses, el príncipe Harry perdió un proceso legal en el que buscaba mantener los mismos dispositivos de seguridad que la realeza para él y su familia cuando estén en el país, aunque él ya no sigue labores oficiales.

