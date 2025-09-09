Príncipe Harry le lanza indirecta a su hermano, el príncipe William, por un doloroso recuerdo con él

En la más reciente visita del príncipe Harry a Reino Unido, no solamente se perderá la oportunidad de un reencuentro con su hermano mayor, sino también aprovechó para lanzar una indirecta en un evento público.

Los dos hijos del rey Carlos III y la princesa Diana de Gales han estado distanciados al menos desde 2020, que el príncipe Harry dejó sus labores oficiales en la familia real británica. Todo empeoró después de la publicación de “Spare”, la autobiografía del hermano menor y quinto miembro de la familia en la línea de sucesión al trono.

Príncipe Harry bromea sobre relaciones entre hermanos en un evento público

El duque de Sussex asistió el lunes 8 de septiembre a los premios de una fundación que apoya desde hace muchos años, los WellChild Awards. Según una revista internacional, cuando el príncipe habló brevemente con Declan Bitmead, ganador de 17 años en los premios, hizo un par de comentarios sobre las relaciones entre hermanos.

Cuando el ganador le dijo al príncipe Harry que era un hermano menor, éste le preguntó: “¿tu hermano te hace enojar?”. Bitmead respondió que se llevaban bien, a lo que Harry respondió: “ya sabes, hermanos”.

Luego, cuando el duque de Sussex escuchó que el joven de 17 años iba a la escuela con su hermano, respondió que “eso lo hace más complicado”.

Cabe mencionar que, en su autobiografía, el príncipe Harry asegura que el príncipe William le decía que hiciera como si no lo conociera cuando ambos iban a la misma escuela siendo adolescentes, el Eton College (a donde también fue su padre). Luego dijo en una entrevista con el periodista Anderson Cooper que eso había sido muy doloroso.

De acuerdo con Page Six, se ha confirmado que el heredero al trono estará en diversos compromisos programados en los mismos días que el príncipe Harry permanecerá en Reino Unido, por lo que es casi oficial que no se verán.