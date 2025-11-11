La drástica decisión de Susana Zabaleta tras el robo en su casa

Luego del robo ocurrido el pasado 27 de octubre en la casa de Susana Zabaleta, mientras ella estaba de vacaciones, la artista tomó una drástica decisión. Según detalló a los medios de comunicación, le genera pesar.

Es que quienes ingresaron a su hogar para llevarse objetos de valor y dinero, engañaron a una de las empleadas más antiguas de su casa. Esto llevó a que se rompiera el vínculo de confianza entre Susana Zabaleta y su empleada.

¿Cuál de la decisión que tomó Susana Zabaleta?

La cantante ya no cuenta con el servicio de una de sus empleadas, Lupita, quien fue engañada por delincuentes para ingresar al domicilio de Susana Zabaleta. Según comentó, tuvo que decirle adiós a su nana, porque ella siente vergüenza de seguir trabajando en su casa.

“Le había dicho mil veces, ‘si llama alguien, tienes que hacer esto’ y aun así cayó”, detalló con pesar Susana Zabaleta. En ese marco, confesó que se sintió traicionada, no solo por el robo, sino por el daño colateral a sus relaciones personales: “Diez años de relación fueron echados a la basura. El daño colateral es mucho mayor al económico”, expresó la cantante.

¿Cómo fue el robo en la vivienda Susana Zabaleta?

Según la investigación, los delincuentes utilizaron la táctica de “La patrona”. Es decir, contactaron a las empleadas de la cantante y le hicieron creer que sus jefes le pidieron que le entregara joyas de mucho valor y dinero.

De esta manera, los delincuentes lograron engañar a Lupita y se llevaron grandes cantidades de dinero y de elementos de valor de la casa de Susana Zabaleta mientras ella vacacionaba. Más allá de esto, la artista negó la posibilidad de irse del país, pese a que es el cuarto robo que sufre.