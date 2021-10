FOTOS | Omar Chaparro subió 14 kilos, ¡mira su increíble transformación!

Omar Chaparro tuvo que subir 14 kilos para su próxima película y esta fue la reacción de su madre, ¡mira el antes y el después!

Omar Chaparro subió 14 kilos, ¡así reaccionó su mamá!

Sin duda uno de los actores que está poniendo en alto el nombre de México en el extranjero, es Omar Chaparro, quien además, ha declarado que no le teme al paso de los años, ama sus canas y aunque ahora no está en su mejor momento físico, se siente seguro de sí mismo... Omar tiene 46 años y siempre ha tenido buen físico, fuerte y atlético, durante la pandemia subió de peso, pero de inmediato puso manos a la obra demostrando que no hay imposibles si las cosas se hacen con disciplina y logró regresar a su estilo de vida saludable... ¡Pero ahora sorprendió a todos con un cambio drástico! Pues aumentó 14 kilos para el personaje al que le dará vida en su próxima película. Mira las fotos AQUÍ .

Chaparro es un hombre de retos y sin duda este es uno de los más importantes para él, pues involucra incluso poner en juego su salud y cuerpo. El cambio que tuvo no solo sorprendió a sus fans, ¡también a su mamá!

El famoso grabó la reacción de su mamá al verlo y lo subió a su cuenta oficial de Instagram. “Me da miedo que para bajar te haga daño... ¡Ya bájale a la comida!”, decía la mamá de Omar cuando él le dijo que todavía quería subir más de peso. Al final, Chaparro le dijo que todo era una broma y que no estaba aumentando de peso porque así lo quisiera, sino por trabajo, a lo que su mamá solo soltó la carcajada y no le quedó de otra, solo aceptarlo.

¿Cuál será ese proyecto que para el que el actor se está preparando? Seguro muy pronto lo sabremos.

Te puede interesar: Karla Panini llama parásitos y vividores a familiares de Karla Luna.