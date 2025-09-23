Sale a la luz un detalle clave sobre la muerte de B King y Regio Clown, los músicos colombianos desaparecidos

La tarde del 22 de septiembre de 2025 se dio a conocer la muerte de B King y Regio Clown, músicos colombianos reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México. Según los primeros reportes de las autoridades, sus cuerpos fueron descubiertos en el Estado de México, en donde se dio aviso de la presencia de dos bultos sospechosos.

Esta noticia generó gran impacto en México y Colombia, además de que inmediatamente comenzaron a surgir diversas teorías respecto a las causas detrás de su deceso. Uno de los que ha resonado con mayor fuerza, es sobre un posible vínculo con el crimen organizado, pues en el pasado una de las víctimas admitió tener cercanía con un capo colombiano que ahora mismo está en prisión.

¿B King es familiar de un narco colombiano? Esto se sabe

Las versiones sobre una aparente conexión de Bayron Sánchez Salazar, nombre real de B King, con un narcotraficante tomaron fuerza por una serie de declaraciones que el músico hizo en 2022 para el programa Lo Sé Todo. En esa ocasión, se refirió a Camilo Torres Martínez alías “Fritanga” como su tío y una pieza clave en su historia.

En el pasado, B King habló sobre su relación con "Fritanga", un narcotraficante colombiano

Sin embargo, el criminal, actualmente encarcelado por narcotráfico y fraude, negó rotundamente la veracidad de este vínculo. Según información de El Tiempo, “Fritanga” aseveró que B King no es su familiar directo, sino que es el sobrino de una expareja con la que terminó años atrás y ya no tiene ningún tipo de nexo.

Qué pasó antes de la desaparición de B King y Regio Clown

Según los datos disponibles hasta el momento, B King y Regio Clown se encontraban en el país por motivos profesionales y todo parecía marchar relativamente normal. Este escenario habría cambiado durante la tarde del 16 de septiembre, cuando según Fuerza Informativa Azteca, B King y Regio Clown estaban en Polanco cuando informaron que irían a almorzar con una persona, cuya identidad se desconoce.

Al no tener noticias sobre su paradero, comenzó la búsqueda de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, aunque su representante mencionó que le hicieron esperar 24 horas para levantar la denuncia.

Días después de la desaparición, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pidió la colaboración de Claudia Sheinbaum para encontrarlos.

B King y Regio Clown desaparecieron en Polanco, CDMX

Sobre esta petición, el equipo de B King pidió no caer en especulaciones y restarle importancia a su caso. Posteriormente, el lunes 22 de septiembre, se confirmó el hallazgo de sus cuerpos en el municipio de Cocotitlán.

¿B King y Regio Clown fueron asesinados?

Todavía no hay versiones oficiales sobre el presunto asesinato de B King y Regio Clown, mientras que el Gobierno de México aseguró que las instituciones de seguridad ya están colaborando para identificar a los responsables y esclarecer este hecho.