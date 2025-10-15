Exhiben la suma que Christian Nodal le da a Inti como pensión; es mínima a sus ingresos

Una nueva polémica se desató en torno a Christian Nodal y su expareja, Cazzu. Con la presencia de la argentina en México, quien está ofreciendo sus conciertos en el Auditorio Nacional en el marco de su gira internacional llamada “Latinaje”, trascendió cuál es el monto que el músico le pasa de pensión por su hija Inti.

Tras el fin del amor entre Cazzu y Christian Nodal, las polémicas están a la orden del día para el artista mexicano. A las críticas por la relación iniciada con Ángela Aguilar, se suman aquellas que apuntan a sus responsabilidades como padre.

¿Cuánto paga de pensión Christian Nodal a su hija?

De acuerdo a informes periodísticos, Christian Nodal le pasa muy poco dinero a Cazzu por la crianza de Inti. Pese a llevar una vida de millonario, el cantante mexicano le entregaría una pequeña suma de dinero de pensión a su pequeña hija.

Según trascendió, el encargado de llevar el dinero en efectivo a Cazzu, que serían unos $500 dólares, es el peón del rancho de Christian Nodal. Además, el músico se atrasaría con algunos pagos por lo que las críticas se están multiplicando en su contra.

Estos datos han sido comparados con las acciones de Cazzu para con su hija ya que sería la encargada de pagar el kínder, la obra social, la alimentación, la vestimenta y el lugar en donde vive Inti.

¿Cuánto gasta Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Tras esos datos, la mirada se posa en Christian Nodal y Ángela Aguilar ya que la pareja tiene un rancho millonario al lado de la casa de Pepe Aguilar, que cuesta entre 4 y 5 millones de dólares. También tienen otra casa en Dallas, otra en Tucson y ranchos en México y hasta en Argentina.

Por otra parte, trascendió, tienen la costumbre de viajar en avión privado, gastando 25,000 dólares en esos viajes. Además, las joyas del artista están valuadas en 10,000 dólares, sin dejar de mencionar su ropa de marca y sus costosos sombreros.

Por estas razones, es que muchas personas se han sorprendido con la escueta cantidad de dinero que Christian Nodal entrega de pensión a Cazzu por su hija Inti. Se trata de una nueva polémica que tiene al artista como blanco de las críticas.