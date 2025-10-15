Roberto Palazuelos responde a las críticas y a la situación actual en Tulum

La situación actual en Tulum no es nada optimista, puesto que en los últimos días se han registrado números bajos en sus viajeros. Ante tal situación, Roberto Palazuelos con su taquería en el destino, ha decidido responder a las críticas y dar su punto de vista sobre lo que ha ocurrido en la zona.

Roberto Palazuelos denuncia que la viuda de Andrés García se esconde de la ley [VIDEO] Roberto Palazuelos asegura que Margarita Portillo está escondida y no le abre a nadie para no ser notificada sobre un juicio respecto al testamento de Andrés García.

Considerando el contexto anterior, te detallaremos todo lo que comentó la personalidad de televisión, y algunos testimonios de viajeros que se han quejado sobre el reconocido destino paradisiaco. Así que no te pierdas los detalles.

¿Qué comentó Roberto Palazuelos?

Son muchos los usuarios que han hablado sobre la taquería de Roberto Palazuelos, dejando fuertes comentarios al establecimiento debido a sus excesivos costos. Se estima que el restaurante tiene órdenes de tacos desde los 260 pesos.

Por otra parte, en la situación actual de Tulum, ha pasado por una crisis, debido a que no hay presencia de turistas. Incluso, se han hecho videos donde vemos las calles y establecimientos completamente vacíos. Aunque es temporada baja, se han registrado números bajos.

En una entrevista en ‘De Primera Mano’, Roberto Palazuelos, explica que su negocio es todo un éxito, y que el precio lo vale, justificando que el lugar también es una auténtica experiencia, respondiendo las críticas que se han hecho a su negocio, que ya lleva 2 años.

Además, de negar que haya una crisis, detallando que es solamente una campaña para desprestigiar al destino, siendo algo temporal por el clima que se ha experimentado y por ser temporada baja para los viajeros.

¿Qué está pasando en Tulum?

La situación actual de Tulum, se debe a factores claves: uno de los más sonados son los precios excesivos en la zona y el cobro en ciertas playas. Varios turistas han evidenciado la situación, detallando que los precios son exorbitantes, donde una botella de agua cuesta 15 pesos, acá te lo quieren ofrecen en 100 pesos.

Los viajeros internacionales han evidenciado dichos excesos en redes sociales, mientras que algunos mexicanos han resaltado que con sus costos te sale más barato visitar Estados Unidos.

Aunque la figura pública respondió a las críticas y dio su punto de vista sobre la situación que vive el destino turístico, hay que esperar a los próximos meses, esperando que dicha situación mejore para la económica turística y de sus habitantes.