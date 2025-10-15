Cantante muere al protagonizar accidente vial en Culiacán

Un fatal accidente terminó con la vida de Jorge Valenzuela, el talentoso cantante que supo contar su historia a través de la música y quien perdió la vida con tan solo 22 años. Su fallecimiento se produjo el 8 de julio del 2018 y su recuerdo se mantiene activo.

La trágica muerte de Jorge Valenzuela es recordada hasta el día de hoy por cientos de fanáticos que lo seguían y se alegraban con cada éxito logrado por el joven artista.

¿Cómo fue el accidente en que Jorge Valenzuela falleció?

De acuerdo a los reportes oficiales, el accidente fatal tuvo lugar en la madrugada del domingo del 18 de julio del año 2018. Sucedió en la colonia Lomas del Boulevar y, según trascendió, Jorge Valenzuela iba en su auto cuando intentó esquivar a otro vehículo que pasó un semáforo en rojo y esto hizo que perdiera el control y terminara chocando contra una palmera.

Producto del impacto, el auto volcó y el joven artista quedó atrapado en el mismo. Al lugar llegaron médicos del Servicio de Emergencia quienes no pudieron salvarle la vida. Jorge Valenzuela falleció en el acto producto de las heridas causadas por el choque.

Jorge Valenzuela: una tragedia que enlutó al mundo de la música

La pérdida de Jorge Valenzuela fue un duro golpe para todos sus allegados que hasta el día de hoy lo siguen recordando con mucho cariño. Su familia y amigos lo describen como un joven alegre y lleno de talento y vida.

Jorge Valenzuela había grabado su primer disco con tan solo 16 años y fue el autor de grandes éxitos como “Cómo le hago” y “El agüitado”. Sin duda alguna, el cantante había nacido para triunfar en el ámbito musical, sin embargo, el destino no dejó que su carrera profesional siguiera creciendo.