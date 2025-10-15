¿Difunden videos comprometedores de Alana Flores? Esto se sabe

Alana Flores es una creadora de contenido que se ha hecho famosa por sus recientes participaciones de ‘La Velada del año’, evento mediático donde la influencer se ha enfrentado a otras personalidades en un ring, espacio en el que ha demostrado su talento y pasión en el boxeo, ganando en esos encuentros.

Sin embargo, su vida también ha sido rodeada de terribles escándalos; uno de los más conocidos fue la difusión de videos íntimos. Recientemente, en redes sociales se ha difundido un supuesto nuevo contenido. A continuación te detallaremos de qué se trata.

¿Qué se sabe sobre la polémica de Alana Flores?

En mayo del 2025, Alana Flores fue víctima del Deepfake, donde usaron su rostro para poder crear videos íntimos con el uso de inteligencia artificial, una situación que rápidamente fue difundida en redes sociales, afectando notablemente su vida privada y familiar.

Ante esta terrible situación, la creadora de contenido explicó que se trataba de contenido falso y procedió legalmente, recurriendo a la Ley Olimpia, para poder perseguir y encontrar a los responsables del contenido. Es una situación que, ya varias celebridades han sido víctimas, donde han empleado su rostro para crear videos sexuales falsos.

Sin embargo, recientemente en X, han surgido varios usuarios que aseguran tener una video y foto real de la influencer, publicación que ha crecido en las redes sociales. Por ahora, Alana no ha emitido ningún comentario al respecto que desmienta los hechos.

¿Cómo identificar el deepfake sexual?

No olvidemos que el Deepfake sexual, es un riesgo que puede ser usado para extorsionar a las personas. Donde se crea contenido sexual con el uso de la inteligencia artificial, creando fotos, audios o videos íntimos desde cero.

Por suerte, ahora es posible identificarlos con mayor facilidad, estas son las señales que te ayudarán:

Fallos en las expresiones faciales.

Parpadeo raro

Son de duración corta.

En muchas ocasiones, el sonido no se ajusta con el video

No hay precisión en las manos, boca y dientes.

Por ahora, hay que esperar a que Alana Flores hable al respecto, y las medidas que se realizarán ante la Ley Olimpia, desde sancionar a los usuarios que difunden el contenido, hasta descubrir quién fue el autor de divulgarlo en redes sociales.