Esta famosa cantante mexicana perdió su casa en un incendio y vive en hoteles con su familia

El 7 de enero de este 2025, el mundo quedó impactado debido a una ola de incendios que se desató en California, Estados Unidos. Esto ocasionó la evacuación de los habitantes y pérdidas importantes como lo fueron casas, varias de ellas de famosas como Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y el finado Diego Verdaguer.

Miles de personas se vieron afectadas, entre ellos famosos como Eugenios Derbez y Eiza González. Uno de los casos que trascendió fue el de la cantante Ana Victoria, quien es hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Ella y su familia perdieron su vivienda.

¿Cómo vive Ana Victoria tras el incendio de su casa?

Ana Victoria fue quien contó que tras perder su casa en los incendios, ha tenido que vivir en hoteles junto a sus hijos y su esposo. Hasta el momento no han podido recuperar su casa.

Esta fue una situación muy difícil debido a que Ana Victoria tenía a su bebé de un mes en ese momento. A esto se le sumaba la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con ellos.

La familia hace 8 meses que está viviendo en hoteles junto a sus pequeños hijos y a la espera de poder recuperar su casa. Sin dudas es un momento difícil que está atravesando con mucho cariño.

Ana Victoria busca reconstruir la escuela de su hija

Además de haber perdido su casa, Ana Victoria también atravesó el incendio de la escuela de su hijo llamada Rayuela. La misma quedó destruida por las llamas por lo que fue un golpe para la familia ya que el niño tenía un espacio educativo y cultural muy importante.

Debido a esta situación es que la cantante se ha sumado a los esfuerzos para levantar nuevamente la escuela. Así es que ha decidido donar las ganancias de su canción “Beautiful City”, a un fondo de ayuda con una meta de 100 mil dólares.

La importancia del establecimiento educativo, es que ofrecía un sistema de enseñanza basado en la inmersión total en español. Esto es lo que hace que sea importante para las familias latinas.