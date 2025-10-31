Ella es la famosa modelo con la que Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicky Nicole

Una de las relaciones que sorprendió a todos en este 2025, fue al de Lamine Yamal y Nicki Nicole. Sin embargo, actualmente están enfrentando rumores de separación ya que hay versiones que señalan que el jugador le habría sido infiel a la cantante.

Lo que se dice en las redes sociales es que el delantero de Barcelona, habría estado con una modelo italiana en una escapada a Milán y se filtraron las fotografías. Esta información fue dada a conocer por la periodista e influencer Núria Marín.

¿Quién es la famosa modelo que estuvo con Lamine Yamal?

La influencer detalló en TikTok que el futbolista se encontró con Anna Gegnoso, una reconocida modelo y figura del circuito europeo de moda.

De acuerdo a lo que relato la periodista, los dos coincidieron en el exclusivo Hotel Armani de Milán, donde se llevó a cabo una fiesta privada. Los testigos del lugar aseguraron haberlos visto compartir varias horas juntos en el evento y que incluso se retiraron del hotel con minutos de diferencia.

En este contexto, se dice que entre ellos ya hubo una historia debido a que Yamal y Gegnoso ya habían sido vinculados en diciembre de 2024, cuando circularon fotos de ellos paseando por Barcelona”. Sin embargo, esto había quedado en el olvido cuando el jugador confirmó su romance con Nicki Nicole, pero los recientes encuentros reavivaron las sospechas de una relación paralela.

Debido al escándalo que se presentó, la influencer quiso comunicarse con la modelo para que diera su versión de los hechos, sin embargo, no obtuvo respuesta.

En su video deslizó otra posibilidad que generó debate: “Ella pasa mucho tiempo en Argentina y él, en España”, expresó, insinuando que la distancia podría haber llevado a una “relación abierta”.

Por otra parte ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole, han realizado declaraciones públicas al respecto. En las redes sociales se mantienen silencio absoluto y evitan cualquier referencia al tema, aunque los fanáticos de la cantante se volcaron masivamente a los comentarios de sus publicaciones para exigir explicaciones y enviarle mensajes de apoyo.

Estos rumores están poniendo en duda a una de las parejas más sorprendentes que tuvo el 2025.

