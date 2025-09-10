Estos son los famosos que sufrieron violación a su intimidad y filtraron sus videos íntimos

La intimidad es algo muy importante porque protege ciertos aspectos de la persona. Lamentablemente la misma no siempre es respetada sobre todo en los famosos que están constantemente expuestos a la filtración de videos íntimos.

De esta manera es que hay famosos que han sufrido la filtración de video íntimos donde aparecían en momento comprometedores. Aquí te vamos a contar quienes fueron víctimas de la violación a su privacidad.

¿A qué famosos les filtraron sus videos íntimos?

Cabe destacar que en el 2025, está vigente en México la Ley Olimpia, la cual sanciona la violencia digital cuando se difunde sin consentimiento un material íntimo.

Wendy Guevara

La influencer trans mexicana fue víctima de la violación de su intimidad. Este año se difundió un video íntimo de ella que se subió si su consentimiento en su cuenta de Instagram.

Dada esta situación es que cambió todos los accesos a su perfil en Instagram y comentó al respecto en sus redes:

«Violan tu privacidad y todo eso, pero ya saben que a mí no […] Mejor si me ven por ahí o hacen algo con eso, pues que ustedes lo disfruten».

Rod Contreras

Otra víctima de esto fue el influencer mexicano Rod Contreras, quien se tomó la situación con mucha madurez. Fue él quien manifestó en un clip lo siguiente:

«Se filtró mi p4ck y en vez de estar llorando ando facturando».

Renato Rossini Jr.

El modelo y deportista comenzó a tener mucha popularidad en redes sociales, luego de que se filtraran algunas fotos y videos de su intimidad. Si bien es común verlo con poca ropa, esos videos no tenían su consentimiento.

Jorge Izquierdo

Fue en enero del 2024, cuando el tiktoker sufrió filtraciones de materiales íntimos. En ese momento Jorge Izquierdo dijo:

«Yo grabé esos videos sabiendo que en algún momento se podían filtrar. Y sí estoy triste, pero la verdad me veo de 10 en esos videos. No cualquiera lo tiene rosita, no [a] cualquiera la llega al ombligo, la verdad».

Millos 999

Aquí nos encontramos con un chef que se ha vuelto un tiktoker muy popular. Él sufrió la filtración de algunos videos íntimos en 2024, que circularon en X. Además la víctima comentó que trataron de extorsionarlo para que el material no saliera a la luz.

David Zepeda

El actor mexicano fue víctima de violación de la intimidad en el 2015, cuando se difundió un video suyo.

Gabriel Soto

El actor mexicano también sufrió la filtración de videos íntimos. Este hecho fue en el año 2020.

Paris Hilton

Por último tenemos a Paris Hilton, a quien también le filtraron videos íntimos. Este es un caso más antiguo ya que ocurrió en el año 2003, cuando salía con el jugador de póker Rick Salomón.

