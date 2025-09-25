Fan de Christian Nodal exhibe cómo le coqueteó el cantante en concierto

En las últimas horas, Christian Nodal volvió a ser tendencia y esta vez por una nueva polémica que gira en su entorno. Según los rumores, se presume que el cantante habría estado coqueteando con una de sus fans en uno de sus conciertos.

Lo que sumó aún más tensión es que el artista le regaló su sombrero a la mujer en cuestión y, para muchos, este ida y vuelta con una de sus fans fue mucho más que un simple saludo cordial por parte de Christian Nodal.

¿Quién es la mujer con la Christian Nodal tuvo un coqueteo?

La mujer que recibió el sombrero y trato preferencial por parte de Christian Nodal es Lay Marcamsa, una chica de Morelia, del estado de Michoacán. Ella sube contenido a sus redes sociales y tiene su propio negocio de belleza.

En el momento del show, muchos de los presentes notaron que la cordialidad de Cristian Nodal con ella fue mucho más notoria que con el resto de la gente. Es por eso que comenzaron a surgir los rumores de que Christian Nodal estaba coqueteando con ella y que le era infiel a Ángela Aguilar.

¿Qué dijo la fan sobre el coqueteo de Christian Nodal?

Lay Marcamsa se expresó tras lo sucedido y dijo que esa noche Christian Nodal estuvo coqueteando con todas las personas y con las cámaras que estaban filmando el show. “Soy amante de la música. Me gusta mucho lo que hace Christian Nodal. Yo era participante de un certamen de belleza por las Fiestas Patrias de Morelia, Michoacán, y me invitaron los organizadores al concierto como Señorita Simpatía”, comenzó explicando la mujer.

La fan agregó: “Yo estaba disfrutando del concierto y la verdad que no vi si él me había mirado. Yo estaba con mi mamá y en un momento ella me dijo que él estaba volteando mucho para acá arriba. En ese momento grabé todo lo que pude, pero la realidad es que él voltea siempre para todos lados, a las cámaras le coqueteaba mucho también”.

En ese contexto, Lay Marcamsa intentó calmar las versiones que circulan sobre el coqueteo que tuvo Christian Nodal con ella y aseguró que ella es consciente que él es un hombre casado. Además, afirmó que hubiese rechazado cualquier invitación a pasar al camerino.