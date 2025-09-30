¿TikTok o Instagram? La red social más poderosa de Kike Mayagoitia, celebridad de La Granja VIP

Kike Mayagoitia, la octava celebridad de La Granja VIP , podrá no tener mucha experiencia en el mundo de los reality shows pero sí cuenta con una sólida base de seguidores en sus redes sociales que desde ya prometieron apoyarlo con su voto: ¡esta es su plataforma más poderosa!

¡Lo que le mortifica a Kike Mayagoitia previo al arranque de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Kike Mayagoitia, el octavo granjero de La Granja VIP, reveló qué es lo que más le mortifica del reality. ¿Provocarán su ‘lado animal’? ¡No pierdas detalle!

¿Cómo le va a Kike Mayagoitia en sus redes sociales?

Al echarnos una vuelta por las redes sociales de Kike Mayagoitia pudimos comprobar que aunque esta celebridad de La Granja VIP está más dedicada a la televisión que a la creación de contenido, esto no impide que cuente con miles de seguidores en X, Instagram y TikTok.

En Instagram, por ejemplo, Kike Mayagoitia cuenta con 285 mil seguidores a quienes les comparte fotos de su familia, su trabajo en Venga la Alegría y sus rutinas en el gimnasio: ¡es todo un apasionado del fitness!

Por otro lado, Kike también está presente en X, red social en donde tiene 145.8 mil seguidores; sin embargo, la plataforma más exitosa del querido presentador de TV Azteca es... ¡TikTok!, el sitio de videos cortos que se consolidó como una opción ideal para sus campañas rumbo a La Granja VIP.

En TikTok, Kike Mayagoitia cuenta con 374.4 mil seguidores a quienes consiente con divertidos videos de trends virales, momentos en el gimnasio y divertidas dinámicas que organiza con su esposa y sus dos hijos: ¡muy pronto este contenido podría cambiar para mostrarle al fandom sus momentos más virales en La Granja VIP!

Como ves, Kike Mayagoitia es toda un figura viral que podría encontrar en el fandom a una herramienta importante para llegar a la final de La Granja VIP, sobre todo porque las votaciones serán determinantes para salvar o expulsar a alguna celebridad.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Kike Mayagoitia como una de las celebridades que competirán por el premio final tendrá su estreno el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con las siguientes actividades para cada día de la semana: