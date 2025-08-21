Este fue el impactante cambio físico de Xava Drago en los últimos meses

El rock en México, y el apartado del entretenimiento en general, se encuentran de luto. En las últimas horas se dio a conocer el triste fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la banda CODA, luego de su lucha contra el cáncer. ¿Cómo fue su cambio físico en los últimos meses a raíz de esta enfermedad?

Fue hace poco más de un año cuando Xava Drago compartió con sus miles de fanáticos que había sido diagnosticado con cáncer de estómago, y pese a que en marzo de este año reveló sentirse mejor, al final la enfermedad terminó con su vida, trayendo consigo un cambio físico por demás impactante.

Así cambió el cuerpo de Xava Drago tras sufrir cáncer

Xava Drago tuvo la capacidad de marcar a una generación de amantes al rock en español, por lo que su muerte ha dejado consternado a un sector importante de la sociedad. En este sentido, vale decir que el cambio físico que el cantante de 54 años sufrió fue en extremo notorio gracias a las fotos que compartía en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Xava Drago se distinguió por ser una persona de un físico robusto; sin embargo, una vez confirmado el cáncer en el estómago en 2024, su cuerpo comenzó a sufrir una serie de transformaciones naturales a raíz de esta enfermedad, lo cual hizo que perdiera mucho músculo.

Su transformación física fue por demás significativa debido a las rondas de quimioterapia que tomó, así como a la gastrectomía a la que se sometió. Ante ello, los últimos videos y fotos que compartió muestran a un cantante pálido y con extrema delgadez, hecho que generó una tristeza profunda en cada uno de sus fanáticos.

¿Cuándo confirmó Xava Drago que estaba desahuciado?

Si bien en marzo de este año confirmó que había superado la enfermedad, esta regresó tan solo un mes después de manera agresiva. Fue así cuando, el pasado 9 de agosto, Xava Drago confirmó que los tratamientos para contrarrestar el cáncer no habían funcionado, agradeciendo así a quienes lo procuraron durante esta etapa de su vida.