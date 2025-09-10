Mi Amor de Otra Galaxia| Song Yi le confiesa su amor a Min Joon

Por fin Song Yi le confesó su amor a Min Joon, quien no sabe cómo reaccionar, pues él solo quiere que ella esté bien y a su vez regresar a su planeta.

La cercanía entre Song Yi y Min Joon cada vez es mayor, pero grandes peligros los acechan...

Hwi Kyung le ha tendido una trampa a Min Joon e intenta matarlo, aunque las cosas no salieron como él esperaba.

No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia como parte de nuestra señal de K-Siete por Azteca 7 o la App en vivo en punto de las 6:00 p.m.