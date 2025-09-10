Mi Amor de Otra Galaxia| Song Yi le confiesa su amor a Min Joon
Song Yi por fin se armó de valor y le dijo a Min Joon lo que siente por él... Pero los planes de él son otros.
Crédito: MBC
Por fin Song Yi le confesó su amor a Min Joon, quien no sabe cómo reaccionar, pues él solo quiere que ella esté bien y a su vez regresar a su planeta.
La cercanía entre Song Yi y Min Joon cada vez es mayor, pero grandes peligros los acechan...
Hwi Kyung le ha tendido una trampa a Min Joon e intenta matarlo, aunque las cosas no salieron como él esperaba.
