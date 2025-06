Expareja de Gala Montes destapa la traición de la cantante

La influencer y cantante, Gala Montes, se ha mantenido en el ojo del huracán desde hace tiempo y tal parece que seguirá ahí gracias a las recientes declaraciones de su expareja, Anna Porter, quien destapó la traición Gala.

Cabe recordar que Gala Montes y Anna Porter se conocieron gracias a que la segunda participó en uno de los videos musicales de la cantante; sin embargo, su relación se fue deteriorando por distintos problemas.

¿Gala Montes negó conocer a la modelo? Ante esto, la intérprete de “Tacara” negó públicamente conocer a la modelo, a pesar de su colaboración previa y su interacción en redes sociales.

¿Anna Porter terminó con Gala Montes?

Hace unos meses, Anna Porter declaró que ella había terminado con Gala Montes por sus actitudes “irregulares”.

En una entrevista con Horacio Villalobos, Porter declaró que “sí, me alejé, empecé a ir de viaje y a sanar. Fui a una isla vario tiempo. Empecé a ver como se comportaba (Gala), las incoherencias. Su actuar con lo que decía eran irregulares”.

¿Gala Montes traicionó a Anna Porter?

En una reciente charla con distintos medios, entre ellos el de Ernesto Buitrón, Anna Porter destapó la traición de la cantante, quien aparentemente la engañó con su manager.

“Ni hablamos ni tuvimos la oportunidad de decirnos nada, realmente sí me hubiera gustado terminar las cosas bien”, declaró Anna Porter.

Cuando le preguntaron cuál fue el motivo de su separación, Anna Porter dijo que “yo llegué a su casa y estaba con su manager y ya nunca la busqué. Después ella en lo del Lunario me dijo que ya no fuera y me sentí muy mal porque yo había traído gente de otros lugares de la república y había traído escoltas y todo”.

“Me hizo cancelar todo y me dijo que no fuera, entonces para mí fue un golpe muy doloroso después de lo que yo había hecho por ella”, agregó y declaró que se sintió traicionada por haberla encontrado con su manager.

“Ella dice que (fue) una relación abierta, pero a mí me dijo ya se va de la casa, quiero que tengamos una relación, quiero que estemos juntas, pero no fue así, por eso ahora está diciendo ella que teníamos una relación abierta, pero en realidad no fue así, yo nunca acepté una relación abierta”, finalizó.