La canción de Christian Nodal que más hace llorar a quienes han terminado su relación por una triste infidelidad, según la IA

Christian Nodal es reconocido por hacer grandes canciones que enamoran o desilusionan a sus fanáticos, pues habla tanto del amor como del desamor. Hay un tema en específico que él mismo compuso y que hace llorar a quienes han terminado una relación por una triste infidelidad y esa es “Te Fallé”. Conoce la exorbitante cantidad de dinero que pide su exdisquera.

La IA eligió este tema debido a que es la confesión de una persona hacia su pareja sobre una infidelidad, en la que reconoce su error y que no supo valorarlo o valorarla. La canción termina con un dardo envenenado, pues identifica que pese a los intentos que haga la relación terminará, no como en la vida real, ya que Nodal llegará al altar con Ángela Aguilar en un pueblito de Zacatecas.

Christian Nodal La canción del sonorense más dura sobre una infidelidad es “Te Fallé", la cual se la compuso a una exnovia

“Te fallé, y las promesas de este amor no valen nada, con nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata, lo perdí todo por unas caricias falsas”, forma parte del coro de la canción que es de la autoría del propio Christian que vio la luz en 2017.

La historia de la canción que habla sobre una infidelidad

La canción de “Te Fallé” fue el segundo gran hit en la carrera de Christian Nodal y salió en su primer disco que se tituló Me Dejé Llevar, que se compone de 12 temas, entre ellos la melodía en cuestión, una a dueto con David Bisbal y “Adiós Amor”, que le abrió las puertas en la industria de la música.

El tema fue compuesto por Nodal, quien en un programa de televisión llamado El Minuto que cambió mi destino reveló que la canción se la hizo a una exnovia, todo ello antes de que arrancara su carrera como músico.

“Terminé la relación y la muchachita que era mi novia conocía a la muchacha que me sonsacaba. Entonces, la invitaron a una fiesta y justamente cuando me estaba besando en una mesa de billar llega la que era mi ex y me ve cuando le estoy dando un beso a la otra muchacha”, compartió el cantante de 26 años.