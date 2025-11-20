Acusan de fraude en Miss Universo 2025: Todos los escándalos que rodean al certamen rumbo a la final

La polémica de la modelo mexicana Fátima Bosch no fue la única. Ahora, un juez que renunció a Miss Universo 2025 acusó al concurso de belleza de fraude, a pocos días de la gran final del certamen.

Omar Harfouch, pianista y compositor, formaba parte del jurado de este año, pero abandonó la competencia y aseguró que “fue engañado y utilizado”. Incluso analiza tomar acciones legales contra los directivos.

(Instagram) Omar Harfouch renunció como juez en Miss Universo 2025.

Según Harfouch, la organización de Miss Universo se habría reunido en secreto para elegir a las 30 modelos finalistas antes de que el jurado llegara.

Otro juez también renunció a Miss Universo 2025

Pero no fue el único en renunciar. El juez de origen francés, Claude Makélélé, también dejó su cargo, aunque no explicó sus razones; solo subrayó que se debían a “imprevistos personales”.

La organización de Miss Universo no tardó en aclarar lo ocurrido y señaló que en ningún momento se reunieron para votar por la ganadora. Aseguraron que la junta a la que se refirió Harfouch correspondía a la planeación del programa “Más allá de la corona”, ajeno al proceso de coronación.

La pelea de Fátima Bosch y Nawat en Miss Universo 2025

Esta no ha sido la única polémica que envuelve al certamen este año. Además del enfrentamiento entre Fátima Bosch y el entonces anfitrión Nawat Itsaragrisil —quien la acusó de no compartir contenido sobre el país sede y la llamó “tonta” por seguir órdenes de su director—, se sumaron otros incidentes.

Intoxicación, preferencias y desmayos en Miss Universo 2025

Días después, durante u n evento importante de una marca , los conductores hicieron preguntas a varias modelos invitadas, pero nunca ofrecieron el micrófono a la representante mexicana , lo que indignó a fans de México y Latinoamérica.

También ocurrió un accidente con Gabrielle Henry, representante de Jamaica, quien cayó en plena pasarela y se golpeó el rostro. Algo similar vivió Miss Guinea Ecuatorial, Carmen Ismelda Avomo, quien se desmayó detrás del escenario.

Finalmente, se reportó una intoxicación alimentaria entre varias participantes que habrían probado platillos típicos de Tailandia. La representante de Panamá incluso publicó algunos detalles, subrayando que “gracias a Dios” logró librarla.