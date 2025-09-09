Infidelidad y grandes retos: la historia de amor de Omar Chaparro y su esposa, Lucy Ruiz, que lo superó todo

Omar Chaparro y Lucy Ruiz son una de las parejas más sólidas del espectáculo y han construido una familia feliz. Sin embargo, esto no ha sido nada sencillo para ellos, pues han tenido que enfrentarse a diversos retos que pusieron a prueba su estabilidad, incluyendo una aparente infidelidad que, sin esperarlo, les dio una valiosa lección.

Así lo compartió el humorista y actor mexicano durante una reciente charla con las cámaras de Ventaneando, en donde admitió que la infidelidad a su esposa los hizo volver a elegirse y seguir acompañándose incluso en los malos momentos.

“Yo creo que te enamoras dos veces. La primera cuando te casas, y la segunda cuando vienen las dificultades y tú eliges a pesar de eso”, explicó el comediante, resaltando que esto es solo un poco de lo que las parejas deben atravesar para seguir unidas.

¿Omar Chaparro le fue infiel a su esposa? Así superaron este bache en su matrimonio [VIDEO] En entrevista, Omar Chaparro habla sobre cómo superó una de las crisis más difíciles de su matrimonio.

Quién es Lucy Ruiz, la guapa esposa de Omar Chaparro

Lucía Ruiz de la Peña es una creadora de contenido y coaching espiritual mexicana de 50 años de edad. Está casada con Omar Chaparro desde 2001, aunque su historia de amor comenzó varios años atrás, cuando se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde cursaban la licenciatura en Administración de Empresas.

Instagram / @omarchaparro Omar Chaparro aseguró que su relación con Lucy Ruiz se ha fortalecido con el tiempo

Si bien “La Mojarrita”, como le dicen a Lucy de cariño, se ha mantenido alejada de los reflectores, sí suele acompañarlo en eventos importantes, e incluso tienen un pódcast llamado “Escucho borroso” en el que hablan de su vida en pareja.

Algunos de los temas que han abordado son las crisis económicas que pasaron, los problemas maritales que no pueden evitar y hasta cuestiones de su intimidad que redescubrieron.

Instagram / @lucychaparroo, @omarchaparro Lucy Ruiz y Omar Chaparro se casaron en 2001

¿Con quién le fue infiel Omar Chaparro a su esposa?

En cuanto a la identidad de la mujer detrás de la infidelidad de Omar Chaparro, se desconocen los detalles, pues ninguno de los involucrados quiso dar declaraciones comprometedoras. Únicamente se sabe que habría sido con una admiradora y que una amiga de Lucy fue quien le avisó lo que estaba pasando.

¿Cuántos hijos tienen Omar Chaparro y su esposa?

Lucy Ruiz y Omar Chaparro tienen tres hijos: Andrea, Emiliano y Sofía, con los que disfrutan de hacer viajes en familia y suelen compartir sus mejores momentos juntos.

Omar Chaparro tiene tres hijos con Lucy Ruiz

Por otra parte, el protagonista de películas como “No manches, Frida” tiene también una hija mayor llamada Paulina, con la que no tendría comunicación debido a que nunca llevaron una convivencia cercana.