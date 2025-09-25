Influencer exhibe fuertes reclamos que le hizo Ángela Aguilar por hablar de ella y Nodal

Desde que oficializaron su relación Ángela Aguilar y Nodal, han estado constantemente en el ojo de la crítica. Pues su relación no ha sido bien recibida por el público.

En este caso el influencer “Zorrito youtubero”, conocido por exponer supuestas peleas con Christian Nodal, ha expuestoconversaciones donde supuestamente Ángela Aguilar le hace reclamos por hablar de ellos.

¿Qué dijo el influencer sobre Ángela Aguilar?

La polémica ha estallado luego de que el influencer Javier Mata, conocido como “Zorrito youtubero”, salió al cruce de la cantante manifestando que estaba embarazada pero que había interrumpido su embarazo por la presión de la familia.

Lo que dijo el influencer fue, “Desde hace varios días me ha llegado información de que supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no se si sea prudente compartir esto. Es un tema muy delicado”.

De esta manera el creador de contenido apuntó contra Ángela, Nodal sino también con la familia de ellos. Además aseguró que Christian le había sido infiel a Cazzu con Aguilar.

¿Qué le habría dicho Ángela al influencer?

El influencer dio a conocer mensajes que supuestamente la habría escrito Ángela desde su cuenta de Instagram. Javier Mata manifestó que ella se encuentra muy enojada por las cosas negativas que se han dicho de ella.

De acuerdo a las imágenes que subió el influencer, Ángela le había dicho que tenía el corazón y el alma podridos. Además le dijo que los comentarios negativos pueden terminar en algo muy triste.

Como era de esperar, pues el influencer le contestó diciendo que ella también tenía el corazón podrido luego de haberle robado el marido a su amiga.

Facebook: @zorritoyoutubero Estos serían los mensajes enviados.

Por el momento Ángela Aguilar no ha realizado ningún comentario al respecto ni tampoco ha confirmado si en verdad ella fue quien envió esos mensajes.