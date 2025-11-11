Julio Preciado protagonizó una discusión con el personal del Aeropuerto de Tijuana

En las redes sociales una de las tendencias que se ha instalado es la pelea que protagonizó Julio Preciado con personal de la aerolínea Volaris, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Según lo que manifiestan los primeros reportes, es que el cantante regional mexicano se habría enojado luego de que la aerolínea diera a conocer que habría un retraso en su vuelo con destino a Mazatlán, Sinaloa.

¿Qué dijo Julio Preciado en el aeropuerto?

“Me vale pura mad*e. Tiene que llamarle a alguien que me dé soluciones no con ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres de aquí, de la aerolínea, entiéndalo. Háblale a tuching*damad*e ¡tráemela ya!“, gritó el cantante notablemente molesto.

En este sentido Julio Preciado no fue el único afectado sino que otros pasajeros que iban al mismo destino pues también dieron a conocer su molestia. Los reclamos del cantante rindieron frutos y minutos después fue reubicado en otro vuelo.

Por el momento la aerolínea no ha manifestado ninguna respuesta al respecto. Lo que se sabe es que varios vuelos han sufrido atrasos, se han pospuestos o se han cancelado como consecuencia del clima ya que se registró un banco de neblina en el aeropuerto.

Los reclamos del cantante se viralizaron en redes sociales; mientras algunos empatizaron con él, otros lo criticaron por la manera en que se dirigió al personal de la aerolínea.



“No tiene derecho de humillar a nadie que esté trabajando honradamente, ellos no tienen la culpa.”

“Don Julio piense en sus riñones, no se enoje tanto.”

“¿Entonces solo a él se llevaron por ser Julio Preciado?"

“Se vio vulgar y me cayó mal... no era la manera de reaccionar.”

“Qué gordo cae que se crean superiores solo por ser artistas, no solo él salió tarde.”

Sin dudas el hecho se ha vuelto viral en las redes sociales por la forma en la que fue tratado el personal.