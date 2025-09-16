¿Kunno tiene novia? Este es el video que lo podría corroborar

Aunque el creador de contenido e influencer Kunno, en varias ocasiones se ha declarado gay, en los últimos días se ha generado una fuerte controversia en las redes sociales, puesto que ha subido videos en los que menciona tener novia, donde lo vemos muy junto y abrazado a otra tiktoker.

Kunno habla sobre la agresión homofóbica que sufrió al salir de un antro [VIDEO] El influencer Kunno reveló quiénes fueron las personas que lo apoyaron después de haber sufrido una fuerte agresión después de salir de un antro.

Un chisme que se está encargando de encender las alarmas en las redes. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cómo empezó todo, quién es la chica que aparece en su cuenta y el video que podría corroborar la información.

¿Quién es Mariana Casanova, supuesta novia de Kunno?

Mariana Casanova se destaca por ser una tiktoker mexicana, que se ha encargado de reunir más de 4 millones de seguidores en sus cuentas oficiales. Dentro de su contenido, se destaca por subir imágenes de viajes, moda, estilo de vida y realizando trends que se hacen virales.

En su contenido podemos verla convivir con varios influencers, pero principalmente la vemos participando en trends con Kunno. Sin embargo, en los últimos días el creador de contenido ha subido videos donde lo vemos bailando con la joven, con mensajes que la llaman su “novia”.

¿Cuál fue el video que refuerza los rumores sobre Kunno y Mariana?

El video más reciente, subido en la cuenta de Kunno, se le ve bailando la canción de “Hola Bebé” de RD Maravilla, con Casanova. En el texto que agregó en la publicación, se ve el siguiente mensaje:

“Disculpas de antemano a mi suegra”

No es el único video que tiene el mismo contenido. El texto lo ha empleado en varias de sus publicaciones junto a Mariana, donde se les ve muy abrazados y acaramelados, creando gran duda entre los usuarios al respecto. Aunque son varias imágenes similares, no se sabe si oficialmente es su novia o solamente se trata de alguna estrategia de marketing.

No olvidemos que, desde sus inicios el influencer, ha explicado que es gay, aunque hubo un momento de su vida en el que había dicho que era pansexual, pero fue una confesión de la que al final se retractó.